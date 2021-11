Gerry Scotti, sapete chi è e cosa fa nella vita la sua bellissima compagna?

Dopo la fine del suo matrimonio, Gerry Scotti è felice accanto ad una nuova compagna: scopriamo di chi si tratta e qual è il suo lavoro.

Ormai da tanti anni per tutti noi è il carissimo ‘zio Gerry’: un amico che ogni sera, prima del telegiornale, entra nelle case degli italiani e tiene loro compagnia con la sua irresistibile simpatia.

Con i suoi programmi Gerry Scotti è diventato lo storico volto della fascia preserale di Canale 5 ma non solo. Anche nelle vesti di giudice di Tu si que vales è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo e, soprattutto, di lui si apprezzano la generosità ed educazione.

Se della sua carriera conosciamo praticamente tutti i grandi successi che l’hanno portato a diventare uno dei conduttori di punta di Mediaset, cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Divorziato dalla prima moglie Patrizia Grosso che aveva sposato nel 1991 e padre di Edoardo, Gerry è felice da diversi anni accanto alla sua compagna. Sapete di chi si tratta?

Chi è la compagna di Gerry Scotti: curiosità sulla dolce metà del famoso conduttore

La donna con cui il presentatore di Canale 5 condivide la sua vita è Gabriella Perino: nata nel 1965, è un architetto. Non tutti immaginano che lei e Virginio (vero nome di lui) si conoscevano già grazie all’amicizia tra i loro figli.

Anche la Perino infatti è stata sposata in passato ed è madre di due figli, un maschio e una femmina, Beatrice, ex compagna di classe di Edoardo. Gabriella non fa quindi parte del mondo dello spettacolo ed è molto riservata sui social.

Sulla fine del suo primo matrimonio, il conduttore aveva raccontato a La Stampa di aver attraversato un periodo molto difficile: “Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia”.

Dopo tanto buio però, il nostro amato Gerry ha ritrovato l’amore: con Gabriella formano una coppia davvero stupenda, vero?