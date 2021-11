Gf Vip 6, scoppia il putiferio nella casa: “La faccio piangere”, cos’è successo

Scoppia il putiferio nella casa del Gf Vip 6, un concorrente promette vendetta: “La faccio piangere”, ecco cos’è successo

Tensione sempre più alta nella casa più spiata d’Italia. Le discussioni sono all’ordine del giorno. La convivenza è divenuta ormai forzata, così come la reclusione 24 ore su 24 tra le stesse mura e perlopiù spiati dalle telecamere. I concorrenti del reality show, però, dovranno rassegnarsi: il programma non terminerà a dicembre e il loro viaggio sarà ancora più lungo.

Gf Vip 6, scoppia il putiferio nella casa: cos’è successo

Animi bollenti nella casa del Grande Fratello Vip. Le alleanze ormai sono saltate. Il tempo dell’amicizia e della solidarietà è ormai passato. Adesso la convivenza inizia ad essere forzata e la tensione si taglia con un coltello.

Ieri sera nella casa più spiata d’Italia c’è stata un’altra discussione. Protagonisti due ‘vipponi’ inaspettati. I due, infatti, sono amici, ma questa volta uno dei due l’ha fatta veramente grossa, tanto che l’altro ha giurato: “La faccio piangere“. Volete sapere cos’è successo? Continuate a leggere l’articolo.

Aria di festa nella casa ieri sera: i ‘vipponi’ hanno festeggiato il compleanno di Aldo Montano. Come spesso accade però nella casa più spiata d’Italia, dopo la festa c’è sempre un regolamento di conto. Questa volta ad avere una discussione nella casa sono stati due concorrenti insospettabili. I due infatti sono amici e alleati sin dall’inizio del gioco.

Durante la cena, Davide Silvestri e Soleil Sorge hanno preparato una pizza. I coinquilini dovevano poi decidere quale fosse la più buona. Arbitro della sfida Alex Belli, che con Davide e Soleil forma una triade perfetta.

I ‘vipponi’ hanno eletto Davide come vincitore, ma Alex ha fatto uno scherzo a Davide, cambiando le sorti della gara. L’attore ha alzato il braccio di Soleil, eleggendola vincitrice, salvo poi svelare l’esito veritiero della gara. Oltre allo scherzo di Alex, Davide ha subito uno scherzo anche da parte di Soleil.

La modella italo-americana ha preso un pacco di farina e l’ha riversato tutto addosso al suo coinquilino. Peccato che la farina non sia andata solo nei capelli dell’attore, ma anche negli occhi. Davide ha impiegato più di venti minuti per togliere la farina dagli occhi e dopo ha accusato un forte mal di testa. Lo scherzo insomma è stato poco gradito da Davide, che ha poi giurato vendetta: “Questa me la paga. Quando meno se l’aspetta, la faccio piangere“.