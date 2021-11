La clinica della pelle, la decisione della giovanissima paziente della dottoressa Craythorne è del tutto inevitabile: cosa le è successo.

Se si fa riferimento a malattie delle pelle e ai suoi affini, non si può fare a meno di fare riferimento a lei: la dottoressa Craythorne. Protagonista indiscussa del programma La clinica della pelle, la dermatologa irlandese si occupa non soltanto dei suoi pazienti, ma permette loro di iniziare una nuova vita. D’altra parte, quante persone abbiamo conosciuto nel corso delle due edizioni del programma che erano fortemente tormentati dai loro problemi?

Nel corso della seconda edizione del programma, è stata anche raccontata la storia della giovanissima Chloe. La mamma di un’adorabilissima bambina, alle telecamere del programma, ha raccontato di non sentirsi affatto a proprio agio col suo corpo da diversi anni. E di essere pronta, seppure a malincuore, a prendere una decisione piuttosto inevitabile. Come spiegato da lei stessa, seppure non si trattava affatto di qualcosa di grave, questo suo problema le provocava tanto imbarazzo. Ed è per questo che ha deciso di rivolgersi ad un’esperta del mestiere. Scopriamo cos’è successo.

La clinica della pelle, Chloe: decisione drastica, cos’è successo

Alle telecamere del programma, Chloe ha raccontato di essere in forte imbarazzo col suo corpo a causa di alcuni ‘bozzi’ presenti sulla sua testa. Completamente al centro del cuoio capelluto, le cisti non permettevano alla giovane ragazza di vivere una vita alla luce del sole. E la costringevano, purtroppo, a nasconderle e a creare delle acconciature ad hoc.

Cos’è successo, però? Dopo tanta sofferenza, Chloe si è decisa. E non soltanto ha voluto fortemente rivolgersi alla dottoressa de La clinica della pelle, ma era anche disposta a rimuoverle se necessario. Ebbene: quelle cisti presenti sulla testa della giovane non erano altro che cisti pilari, che la dermatologa ha avuto la possibilità di asportare chirurgicamente in modo piuttosto veloce ed indolore. “È andato tutto molto bene”, ha detto la dottoressa, appena terminato l’intervento.

Terminato la piccola operazione, Chloe si è detta soddisfatta del risultato ottenuto. “Sarò una mamma migliore. Finalmente non mi devo più preoccupare di nascondermi”, ha detto.