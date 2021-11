Miriam Leone spiazza i telespettatori: “Innamorata di…”, chi l’avrebbe mai detto?

L’attrice Miriam Leone spiazza i telespettatori con una confessione a sorpresa: “Io innamorata di…”, chi l’avrebbe mai detto?

È una delle attrici più amate dagli italiani. Il suo fascino è a tratti irraggiungibile. Nel suo cuore però, oltre al marito, c’è un famoso personaggio televisivo. L’ha rivelato a sorpresa durante l’intervista nella nota trasmissione televisiva. E chi l’avrebbe mai detto?

Miriam Leone spiazza i telespettatori: le sue parole

Miriam Leone è una delle attrici più affascinanti del cinema italiano. La sua prima apparizione televisiva è stata durante la 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia. La Leone trionfò nel noto concorso di bellezza e dopo il successo si spalancarono per lei le porte della televisione e del cinema.

In seguito ha infatti condotto “Unomattina Estate” e “Mattino in famiglia”, mentre sul grande schermo è stata protagonista con “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso”. Deve il suo successo soprattutto al ruolo di Veronica Castello nella serie televisiva “1992“, trasmessa su Sky Atlantic. Di recente è stata protagonista anche nelle vesti di Eva Kant nel film Diabolik e con il ruolo di Clara nel film “Marilyn ha gli occhi neri”.

La scorsa settimana, la famosa attrice è stata ospite di “Domenica In“, trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1. Nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier, la Leone si è lasciata andare ad una confessione a sorpresa. L’attrice ha infatti dichiarato di essere ‘innamorata’ di un personaggio televisivo. Nessuno l’avrebbe mai detto. Volete sapere di chi stiamo parlando?

L’ex vincitrice di Miss Italia ha rivelato di nutrire un ‘grande amore’ per Piero Angela. “Ero innamorata di lui, studiavo guardando le sue puntate e ne ero affascinata”. L’attrice ha poi aggiunto: “Gliel’ho anche detto, ma lui è rimasto un po’ perplesso. Mi rispose: ‘Bene, arrivederci signorina’”.

La Leone ha poi ricevuto una sorpresa. La conduttrice di “Domenica In”, infatti, ha mandato in onda un videomessaggio del divulgatore scientifico: “Devo dire che son rimasto sorpreso e lusingato nel sapere che un’attrice così affascinante come Miriam Leone si sia interessata in passato anche a me, oltre che al programma. Io sono fuori tempo massimo, ho compiuto 67 anni di matrimonio però so che anche Miriam si è sposata da poco e quindi le auguro 67 anni, almeno, di matrimonio felice. Auguri”.