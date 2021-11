Adriana Volpe è amatissima, ma siamo sicuri che non tutti avrebbero mai immaginato questo retroscena sul suo conto: l’ha svelato lei stessa, incredibile.

È tra i personaggi più amati del piccolo schermo nostrano, Adriana Volpe. Attualmente nello studio di Cinecittà in qualità di opinionista del Gf Vip, la splendida conduttrice non perde mai occasione di poter conquistare l’attenzione su di sé. E, sia chiaro, lo fa non soltanto per la sua incredibile bellezza e gli outfit impressionanti, ma anche per i suoi interventi.

Entrata a far parte del mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissima, Adriana Volpe ha riscosso un successo impressionante sin da subito. Ad oggi, infatti, è considerato tra i volti più apprezzati del piccolo schermo nostrano. È amatissima, ve lo assicuriamo. Eppure, nonostante questo siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena su di lei. Pensavate di conoscere proprio tutto sulla splendida Volpe?Adesso vi ricrederete davvero! Nel corso di una sua recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Adriana ha svelato un impensabile retroscena. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa.

Adriana Volpe, avreste mai immaginato un retroscena del genere? Non tutti lo sanno

Nel corso di una sua recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Adriana Volpe si è raccontata come mai prima d’ora. Ed oltre a svelare tutto quello che succede a telecamere spente nello studio del GF Vip, la conduttrice ed opinionista dell’attuale edizione del reality ha rivelato anche alcuni retroscena davvero incredibili sul suo conto. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, come dicevamo precedentemente, è avvenuto quando era davvero una ragazzina, ma vi siete mai chiesti se lei avesse voluto fare proprio questo da grande?

Diciamoci la verità: tutti noi da bambini abbiamo immaginato il nostro futuro. L’ha fatto anche Adriana Volpe. E, da come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe proprio che, ancora prima di cavalcare l’onda del successo, abbia avuto intenzione di diventare una vulcanologa. “Alle elementari si studia il movimento della crosta terrestre e mi ricordo che quando affrontammo i vulcani conoscevo già sia il Vesuvio, avendo il papà campano, sia l’Etna, perché c’ero stata”, ha detto Adriana Volpe. Svelando, inoltre, di aver avuto questo mito di vulcani, ma che è durato pochissimo.

Ve lo sareste mai immaginati?