Perché Fiorello non ci sarà a Sanremo 2022? A spiegare chiaramente il motivo del rifiuto è Maurizio Costanzo: le sue parole in merito.

Sembrerebbe essere proprio ufficiale: Fiorello non ci sarà a Sanremo 2022. Sebbene sia lui che Amadeus avessero confermato il rifiuto ad un terzo Festival consecutivo insieme, sembrerebbe proprio che il conduttore abbia confermato nuovamente la sua presenza sul palco dell’Ariston. A differenza, invece, del buon Rosario. Che, a quanto pare, ha detto di no.

Sono davvero tantissime le persone che avrebbero voluto rivederlo sul palco di Sanremo. E che avrebbero voluto assistere al magnifico spettacolo che, per due consecutivo, Rosario Fiorello ed Amadeus hanno ideato per l’affezionatissimo pubblico della manifestazione musicale. Adesso, invece, non sappiamo cosa sia successo, fatto sta che sembrerebbe proprio che il simpaticissimo Fiorello non ci sarà su palco del Festival. Quello che, però, tutti si chiedono è: perché? Cos’è successo? Se da parte Amadeus ha accettato, perché Fiorello non l’ha fatto? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato Maurizio Costanzo! È proprio sulle pagine del settimanale Nuovo che l’amatissimo conduttore ha spiegato il motivo di tale rifiuto.

Perché Fiorello non ci sarà a Sanremo 2022? Il motivo spiegato da Maurizio Costanzo

Attendavamo tutti questo momento e, invece, sembrerebbe che non riusciremo ad esserne spettatori! Sebbene il diretto interessato non si sia ancora espresso al riguardo, sembrerebbe che Fiorello abbia preso una drastica decisione: non partecipare a Sanremo 2022! A differenza di Amadeus, suo fedele amico e collega, il comico e conduttore siciliano avrebbe deciso di non essere presente al suo fianco. Ecco, ma per quale motivo?

A parlare apertamente di cosa avrebbe spinto Fiorello a rifiutare il terzo Sanremo consecutivo con Amadeus, è stato proprio Maurizio Costanzo. Da quanto si apprende dal conduttore, sembrerebbe che il simpaticissimo siciliano abbia deciso di rifiutare il Festival per un motivo ben preciso: non cadere nel banale! “Fiorello è uno che non vuole rischiare di diventare banale e ripetitivo, la Rai troverà un altro al suo posto”, ha detto il buon Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo.

Cosa ne pensate? Secondo voi, Fiorello cambierà idea? Noi ci auguriamo vivamente di si!