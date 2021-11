Uomini e Donne, l’ex dama attacca Ida e difende Diego: “Lascia perdere”, le parole sui social non passano inosservate.

È la storia più chiacchierata del momento! Parliamo di quella tra Ida Platano e Diego Tavani, due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. I due hanno iniziato una conoscenza in cui, sin dall’inizio, non sono mancati alti e bassi. E, sui social, in tanti commentano le loro vicende…anche una vecchia conoscenza della trasmissione!

Attraverso il suo canale Instagram, l‘ex dama ha espresso la sua opinione sulla coppia, schierandosi apertamente dalla parte di Diego. Scopriamo cosa è successo.

L’ex dama di Uomini e Donne contro Ida: “Diego non sarà mai corrisposto”

Diego e Ida, come finirà tra la coppia del Trono Over? I due riusciranno a trovare un punto di incontro e lasciare insieme la trasmissione? Secondo un’ex dama del parterre di Uomini e Donne, Diego dovrebbe lasciar perdere: “Finalmente un uomo che non si vuole frenare, peccato che mi sa la donna è sbagliata“, scrive sui social. Di chi parliamo?

Di Valentina Autiero, che per anni è stata nel parterre femminile della trasmissione. La dama ha pubblicato una serie di stories in cui ha spiegato il suo punto di vista: “Io non le faccio una colpa, nel senso che se uno è innamorato e l’altra no ci può stare, se l’amore non scatta non ci possiamo fare niente. Quello che non approvo è l’allungare il brodo, soprattutto se di fronte a te hai una persona che è presa”. Insomma, secondo Valentina Diego non sarà mai corrisposto.

C’è da precisare che queste stories risalgono alla puntata di mercoledì: giovedì è andata poi in onda una nuova puntata, in cui abbiamo visto Ida scegliere Diego e la successiva lite in studio.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa è successo tra Ida e Diego e se la loro storia è destinata a continuare. A voi piacciono insieme?