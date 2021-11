Vi ricordate di lui? La notizia ha fatto il giro del web: lo vedremo proprio lì

Vi ricordate di lui? La notizia ha già fatto il giro del web: lo vedremo proprio nella nuova edizione del programma!

Sarà lui il nuovo volto della prossima edizione del programma, ve lo ricordate? È già un volto molto noto della televisione italiana ma anche di quella internazionale, la notizia ha già fatto il giro del web.

Ebbene si! Ci sarà un nuovo giudice già molto noto all’interno della nuova stagione del programma di ospitalità su Real Time. Lo abbiamo conosciuto grazie alla sua professione di ex modello e attore, infatti il nuovo volto del programma ha partecipato come naufrago all’ edizione dell’ Isola dei Famosi nel 2006, ha recitato nella fiction italiana Distretto di Polizia e ha partecipato come inviato di Ogni Mattina. Un curriculum veramente eccezionale, ma non è finita qui, perché il bell’attore ha anche preso parte a fiction internazionali come Beautiful e Sex and the City.

Vi ricordate di lui? Lo vedremo presto nel programma

Si tratta dell’ attore ed ex modello Luca Calvani, già volto noto al grande pubblico. A quanto pare Calvani sarà uno dei nuovi giudici nel programma d’intrattenimento su Real Time, Cortesie per gli ospiti. Il format del programma concerne due coppie di concorrenti che si sfidano per dimostrare di essere gli ospiti migliori della competizione, convincendo con la loro casa, la loro cena e l’ apparecchiatura della tavola, i tre severi giudici, a cui non sfugge proprio niente. Riconfermati anche quest’ anno Csaba dalla Forza, giudice della mise en place e Roberto Valbuzzi per il cibo.

Il nuovo giudice Luca Calvani sostituirà quindi il popolare Diego Thomas, che si occupava di valutare l’arredamento e l’abitazione dei concorrenti. L’esperto di architettura e progettista ha salutato a malincuore i suoi colleghi con un dolce post Instagram in cui spiegava le motivazioni di questo abbandono. A quanto pare Thomas ha deciso che è arrivato il momento di dedicarsi all’architettura e ai suoi progetti personali, ma ringrazia e saluta i suoi colleghi con cui è molto amico anche a telecamere spente. Il messaggio finisce con l’ironia che da sempre ha caratterizzato il giudice, scrivendo: “ricordo a chi parteciperà a Cortesie per gli ospiti, come sempre, che il tappeto deve essere grande e messo sotto il divano, vi tengo d’occhio eh!”

Ci mancherà molto, ma non vediamo l’ora di vedere all’opera come giudice il bel Luca Calvani, che sicuramente non deluderà le nostre aspettative.