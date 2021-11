Dagli anni d’oro al ‘doppio’ matrimonio, le sue canzoni hanno segnato un’epoca ma cosa fa oggi Christian?

La strepitosa carriera e la vita attuale di una delle star più acclamate degli anni ’80, Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi in arte Christian.

Sul palco del Festival di Sanremo spopolava con i suoi brani e il suo fascino ‘alla Julio Iglesias’, ma non tutti sanno come iniziò la fantastica carriera musicale di Christian. Nato a Palermo l’8 settembre 1947, da giovane giocava a calcio ma dovette rinunciare a giocare a causa di un’aritmia cardiaca.

Oltre al calcio, un’altra sua grande passione era la musica e, trasferitosi a Milano con la famiglia per il lavoro del padre poliziotto, iniziò a partecipare a diversi provini arrivando a partecipare al Festival Voci Nuove di Milano. Qui è addirittura Leo Chiosso, autore per Mina, a notare il suo talento.

Non tutti sanno che fu proprio la celeberrima cantante italiana a suggerirgli il nome d’arte ‘Christian’. Negli anni ’70 comincia a raccogliere le prime soddisfazioni ma è col brano Daniela che raggiunge la fama internazionale.

Partecipa per ben 6 volte al Festival di Sanremo dove i suoi brani, come Un’altra vita un altro amore (1982), Abbracciami amore mio (1983) e Aria e musica (1987), conquistano il pubblico e lo consacrano tra i cantanti più amati dell’epoca.

Sono anni magnifici per Christian che, oltre al successo professionale, corona il suo sogno d’amore sposando la showgirl Dora Moroni con la quale ha il figlio Alfredo che oggi vive negli Stati Uniti. La coppia si separa nel 1997 con grandissimo dolore da parte del cantante, ma il colpo di scena è dietro l’angolo.

Scopriamo quindi cosa ha fatto Christian negli ultimi anni sia dal punto di vista lavorativo che privato.

Ricordate Christian? Cosa fa oggi l’amatissimo artista degli anni ’80

Il decennio successivo non vede da parte sua la pubblicazione di nuovi album ma solo best of e canzoni natalizie. Col nuovo millennio invece torna con nuovi dischi: Cuore in viaggio (2000), Finalmente l’alba (2004) e Per amore (2007).

Nel 2015 pubblica altri revival e nel 2017, il singolo Paradiso e Inferno in coppia con Dora Moroni. Quando i due, ospiti a gennaio di quest’anno di Barbara D’Urso a Domenica Live, hanno annunciato di essere tornati insieme, per i fan è stata una gioia immensa. Nel 2008 Christian è diventato nonno di una splendida nipotina.

A settembre 2020 Christian era anche stato ospite su Tv8 alla trasmissione condotta da Enrico Papi Name the tune – indovina la canzone.

