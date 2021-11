Dalle anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 20 Novembre si legge dell’incredibile dramma della showgirl italiana.

Allacciate le cinture: questa puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, Sabato 20 Novembre, sarà letteralmente imperdibile. Ricca di ospiti, di storie incredibili e di rivelazioni choc, questo appuntamento sarà piuttosto intenso ed emozionante.

Siamo totalmente abituati ad assistere a delle puntate imperdibili di Verissimo. In onda, ormai, da diversi anni, il programma del Sabato pomeriggio è un’ottima ‘scusa’ per restare a casa nel corso del weekend. D’altra parte, diciamoci la verità, gli ospiti che si alternano nello studio di Cologno Monzese settimana dopo settimana sono davvero straordinari. Cosa succederà, però, nel corso della puntata di quest’oggi? E, soprattutto, chi sono i suoi ospiti? Sul profilo Instagram del programma sono uscite alcune anticipazioni ufficiali. E da questa abbiamo chiaramente capito che ci saranno non soltanto tantissimi ospiti, ma anche tante rivelazioni choc. In particolare, la famosa ed amata showgirl si lascerà andare ad una confessione drammatico. “Ho rischiato di perdere l’occhio sinistro”, cos’è successo.

Anticipazioni puntata di Verissimo del 20 Novembre: tutti gli ospiti

A partire dalle ore 16:10 di quest’oggi, Sabato 20 Novembre, Verissimo andrà in onda con una nuova ed imperdibile puntata. In studio, come ogni settimana, si alterneranno tantissimi ospiti. E ciascuno di loro, come al solito, si lasceranno andare a delle rivelazioni del tutto inedite.

Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel dettaglio? Vi accontentiamo immediatamente:

Nicola Pisu: partenza col botto per questa nuova puntata di Verissimo. Reduce dalla sua avventura nella casa del GF Vip, il figlio di Patrizia Mirigliani spiegherà le emozioni vissute all’interno delle quattro mura di Cinecittà. E, senza alcun dubbio, parlerà anche del suo sentimento per Miriana Trevisan. Secondo voi, ci sarà futuro per loro una volta terminato il reality? Chi lo sa!;

partenza col botto per questa nuova puntata di Verissimo. Reduce dalla sua avventura nella casa del GF Vip, il figlio di Patrizia Mirigliani spiegherà le emozioni vissute all’interno delle quattro mura di Cinecittà. E, senza alcun dubbio, parlerà anche del suo sentimento per Miriana Trevisan. Secondo voi, ci sarà futuro per loro una volta terminato il reality? Chi lo sa!; Massimo Ranieri: il grandissimo artista napoletano si racconterà come mai prima d’ora alla padrona di casa. Tra carriera, vita privata e progetti, il buon Ranieri regalerà al suo affezionatissimo pubblico dei momenti piuttosto emozionanti;

il grandissimo artista napoletano si racconterà come mai prima d’ora alla padrona di casa. Tra carriera, vita privata e progetti, il buon Ranieri regalerà al suo affezionatissimo pubblico dei momenti piuttosto emozionanti; Gene Gnocchi: comico, conduttore, cabarettista, scrittore e molto altro ancora, il buon Gnocchi si lascerà andare ad un racconto inedito e a 360 gradi della sua vita;

comico, conduttore, cabarettista, scrittore e molto altro ancora, il buon Gnocchi si lascerà andare ad un racconto inedito e a 360 gradi della sua vita; Valeria Marini: non è assolutamente la prima volta che la showgirl è ospite di Silvia Toffanin. Questa volta, però, si lascerà andare ad una rivelazione choc: “Ho rischiato di perdere l’occhio sinistro”. Un vero e proprio dramma, quindi! Al momento, però, non possiamo darvi tantissime altre informazioni. Per scoprire cos’è successo, quindi, non ci resta che seguire la puntata di oggi.

Se queste sono le anticipazioni, immaginiamo che la puntata di oggi sia davvero imperdibile. Noi non vediamo l’ora, voi?