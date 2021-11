Beautiful, anticipazioni americane: perde i sensi ed entra in coma, terribile colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera.

Colpi di scena a non finire nella soap opera americana Beautiful! Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma preparatevi a sorprese ancora più incredibili. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, continuate a leggere!

Come è noto, tra le riprese delle puntate negli USA e la messa in onda nel nostro Paese passano circa dieci mesi. E le anticipazioni provenienti dall’America sono davvero scoppiettanti.

Beautiful, anticipazioni americane: l’amatissimo personaggio entra in coma, attimi di panico

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte: sta per accadere l’impensabile nelle prossime puntate della soap opera americana. Al centro della trama ci sarà ancora una volta Thomas Forrester, che è uno dei protagonisti assoluti degli ultimi mesi. Se vi state chiedendo se ci sarà ancora un volta un triangolo amoroso con Liam e Hope, la risposta è si! Ma accadrà qualcosa di incredibile: Liam crederà che Hope lo ha tradito con Thomas, non accorgendosi che quest’ultimo non stava baciando la vera Hope ma un manichino! Questa scoperta porterà Liam tra le braccia di Steffy: notte di passione e nuovo tradimento! Anzi, doppio tradimento: anche la Forrester è legata con Finn. Ma ci sarà un altro, terribile, colpo di scena.

Thomas sarà sempre più colpito da fortissime emicranie e, durante una lite con Hope, perderà i sensi e entrerà in coma! Qualcosa che sconvolgerà completamente gli equilibri dei protagonisti: cosa è successo al ragazzo? Dopo alcuni esami, il giovane Forrester scoprirà di avere un ematoma al cervello e di doversi sottoporre ad un’operazione d’urgenza.

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprire cosa accadrà al giovane figlio di Ridge, la sua vita è in serio pericolo. Appuntamento tutti i giorni, su Canale 5, per nuovi episodi di Beautiful, alle ore 13 e 40!