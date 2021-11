Chi è e cosa fa nella vita la figlia di Jo Squillo: tutti i retroscena

Conoscete la figlia di Jo Squillo? In questo articolo vi sveliamo tutti i retroscena su di lei: chi è e cosa fa nella vita

Si è fatta conoscere entrando nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla mamma: ma chi è la figlia di Jo Squillo? Di seguito vi sveliamo tutti i retroscena su di lei.

Chi è la figlia di Jo Squillo

Giovanna Maria Coletti, meglio conosciuta come Jo Squillo, è una famosa cantautrice, conduttrice televisiva e attivista. Si è affermata in un primo momento come esponente della musica punk rock e si è poi spostata verso la dance pop, ottenendo un forte successo con il brano “Siamo donne“.

Negli anni ’90 ha avviato una carriera anche nel mondo della televisione, conducendo o partecipando a vario titolo a numerose trasmissioni nel corso degli anni. Negli anni 2000 ha fondato un canale satellitare chiamato Class TV Moda.

Fin dagli inizi della sua carriera è stata inoltre attivista per svariate tematiche, tra cui femminismo ed ecologismo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata con Gianni Muciaccia, ma i due non hanno avuto figli. Jo è però legata molto ad una ragazza, che reputa sua ‘figlia’. Si chiama Michelle Masullo e l’abbiamo conosciuta durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Michelle ha fatto una sorpresa alla ‘mamma’, entrando nella casa più spiata d’Italia.

Le due donne sono legate da un affetto sincero, che va oltre il rapporto tra consanguinei. Pur non essendo sua figlia naturale, Michelle considera Jo una vera e propria mamma. Le due si sono incontrate circa tre anni fa e da quel momento Michelle è parte integrante della famiglia di Jo. Sia la cantautrice che il marito, infatti, sono molto fieri di lei e la considerano una figlia.

Michelle ha 21 anni e lavora come modella friulana. È molto seguita sui social, dove condivide moltissimo dei suoi interessi e del suo lavoro. Ama molto la moda, frequenta l’università ed è attivamente impegnata dal punto di vista sociale, proprio come la sua ‘mamma. Nella sua descrizione, infatti, si definisce una sostenitrice delle donne e non solo.