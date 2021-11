Chi è Paolo Calabresi: età, moglie, figli e altre curiosità sul famoso attore

In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sul famoso attore Paolo Calabresi: età, moglie, figli e molto altro ancora

Conoscete il famoso attore Paolo Calabresi? È stato protagonista in molti film, sia per il cinema che per la televisione. Se non doveste conoscere la sua carriera e le notizie sulla sua vita privata, continuate a leggere l’articolo. Vi sveleremo tutte le curiosità su di lui.

Chi è Paolo Calabresi

Paolo Calabresi è nato a Roma il 17 giugno 1964, ha 57 anni ed è un famoso attore. Ha conseguito la maturità classica ed ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza, prima di dedicarsi alla recitazione frequentando la scuola del Piccolo Teatro di Milano. Riguardo alla sua vita da ‘accademico’, nella biografia presente sul suo sito ufficiale dice: “Come molti attori ho una memoria molto sviluppata, ma tutti gli esami che ho dato a giurisprudenza non ricordo neanche una riga. Un motivo ci sarà“. Probabilmente perchè la sua strada era nella recitazione.

Ha preso parte a numerose fiction televisive come “Nati ieri”, “R.I.S. – Delitti imperfetti”, “Distretto di Polizia”, “La squadra” e a film per la tv come “Don Bosco”, “Padre Pio” e “Maigret”. Dal 2007 è lo scorbutico elettricista Augusto Biascica nella ‘fuoriserie’ “Boris”. Al cinema, invece, ha preso parte a “Smetto quando voglio” nei panni di uno dei personaggi principali.

Nel 2008 ha condotto anche il programma televisivo “Italian Job” su LA7, nel quale si è calato nei panni di numerosi personaggi famosi: è riuscito ad esempio ad entrare allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid travestito da Nicolas Cage, assistendo gratuitamente alla partita Real Madrid-Roma, sua squadra del cuore. Nel 2000 era riuscito in un’impresa simile, assistendo sempre gratuitamente a Milan-Roma al fianco di Adriano Galliani.

Dal 2008 entra nel cast de Le Iene su Italia 1, dove anche qui realizza servizi utilizzando travestimenti. Da inviato è divenuto in seguito conduttore, affiancando dal 2016 Nadia Toffa, Matteo Viviani, Andrea Agresti e Giulio Golia nella puntata infrasettimanale, mentre dal 16 ottobre 2016 anche nella puntata domenicale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato dal 1994 con la consulente artistica Fiamma Consorti, con la quale ha avuto quattro figli. Uno di questi, Arturo, è un calciatore professionista e attualmente milita in Serie B nel Lecce. Gli altri tre figli, invece, sono Anna, Agostino e Aurora.