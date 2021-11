Simone Di Pasquale è un volto fisso ed amatissimo di Ballando con le stelle, ma non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto: se lo chiedono in tantissimi.

È anche lui uno dei protagonisti indiscussi e colonne portanti di Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale. Entrato a far parte del cast del programma sin dalla sua prima edizione, il simpaticissimo ballerino continua ad essere una presenza fissa della trasmissione. E continua ad essere uno dei protagonisti più amati di tutto il programma.

Attualmente in coppia con Bianca Gascoigne, Simone Di Pasquale è uno dei ballerini di Ballando con le Stelle. E, Sabato dopo Sabato ed esibizione dopo esibizione, è solito regalare ai suoi numerosissimi spettatori delle performances davvero pazzesche. Sarà lui il vincitore di questa nuova edizione come accaduto anche in alcune precedenti? Chi lo sa! Al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa di saperlo, però, scopriamo qualche cosa in più. Seppure sia amatissimo ed apprezzatissimo, siamo certi che non tutti conoscono un incredibile retroscena sul suo conto. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Simone Di Pasquale è amatissimo, ma conoscete questo retroscena su di lui?

In che ballo si cimenteranno questa sera, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è certa: sarà un momento davvero magico, proprio come quelli che abbiamo vissuto fino a questo momento. In attesa di poterlo vedere in pista, siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Ad esempio, vi siete mai chiesti dove insegna il buon Di Pasquale?

Oltre ad essere una presenza amatissima e fissa di Ballando con le Stelle, dove è possibile ‘rintracciare’ Simone Di Pasquale? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma, stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe proprio che il ballerino del famoso programma di Milly Carlucci sia il titolare di un’amatissima scuola di danza romana. È proprio qui che, quindi, il buon Simone trascorre il suo tempo quando non è impegnato con le prove di Ballando con le stelle.

Diteci la verità: voi eravate a conoscenza di questo retroscena?