Deddy, arriva l’annuncio tanto atteso dopo Amici: “Sorpresa!”, cosa è successo all’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi.

È stato uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione di Amici. Parliamo di Deddy, il giovane cantante del team di Anna Pettinelli: un percorso intenso, quello del concorrente nella scuola, durante il quale è cresciuto tantissimo, fino a raggiungere la finalissima. Il suo successo continua fuori dalla scuola e, qualche ora fa, è arrivato un annuncio incredibile.

Una notizia meravigliosa per tutti i fan e i sostenitori del giovane cantante, che sin dalla sua apparizione ad Amici lo seguono e supportano in tutti i suoi impegni lavorativi. Scopriamo la sorpresa che Deddy ha preparato per loro!

Deddy, arriva l’annuncio tanto atteso dopo Amici: la notizia fa impazzire i fan del cantante

Una sorpresa speciale, originale e senza dubbio ricca di significato per i sostenitori di Deddy. Che, da qualche ora, potranno sentirsi ancora più vicini al loro idolo. Come? Indossando, seppur in modo diverso, la sua stessa collana! Si, perché è quella la stampa che Deddy ha scelto per il suo merchandising: t shirt e felpa nera, con il segno che non puà che farci pensare a lui!

“Questo è il nostro segno, questi siamo noi. Molto semplici, molto neutrali, ma con un significato forte.“, spiega Deddy nelle storie, mostrando le maglie. La stampa raffigura la sua iconica collana, che ha sempre indossato anche durante amici: si tratta di una catenina con due ciondoli, una forbice e un pettine. Prima di entrare ad Amici ed iniziare la sua carriera da cantante, infatti, Deddy lavorava come barbiere.

“Si c’è la stampa, ma questo non vuol dire che non metterò più la mia collana, la metterò sempre. Così anche voi potrete avere la stessa collana che ho io.”, precisa il cantante, super entusiasta di questa novità.

Ed entusiasmo a mille anche tra i fan del cantante, che hanno invaso il post con like e commenti. Insomma, sorpresa più che gradita! E voi continuate a seguire i concorrenti delle passate edizioni del talent show?