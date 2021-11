Dopo un anno di amore si sono detti addio: l’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno; cosa è successo alla coppia.

Non è un periodo particolarmente positivo per le storie d’amore tra le star. Solo ieri vi avevamo parlando della rottura, improvvisa, tra Shawn Mendes e Camila Cabello, che ha letteralmente sconvolto i fan. Ebbene, un’altra coppia affiatatissima è scoppiata!

Ad annunciarlo una fonte vicina alla coppia, che però parla di una decisione avvenuta in modo pacifico ed amichevole. La storia si è interrotta dopo un anno di amore, scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, si sono lasciati! Rottura inaspettata per una coppia amatissima

Si sono detti addio dopo un anno: la storia d’amore è finita, l’annuncio ha spiazzato tutti

Un autunno da dimenticare per gli appassionati delle love story: alcuni amori che sembravano indistruttibili stanno terminando, giorno dopo giorno. E oggi vi parliamo di un’altra coppia che ha deciso di separarsi, a circa un anno dal fidanzamento. Secondo fonti vicine ai diretti interessati, si tratta di un addio amichevole e di una decisione presa di comune accordo. La rottura, però, fa male ai fan della coppia. Di chi parliamo?

Di Kaia Gerber e Jacob Elordi, che avevano iniziato a frequentarsi nel settembre del 2020. Un fulmine a ciel sereno, visto che qualche settimana fa sono stati fotografati insieme mentre lasciavano un party a Los Angeles, come riporta Vanity Fair. La modella e l’attore sembravano uniti e super affiatati, ma a quanto pare qualcosa non ha funzionato: nella nota ufficiale si legge “si sono lasciati ma la loro separazione è stata amichevole”. I motivi della rottura, però, non sono stati resi noti.

LEGGI ANCHE —–> “Si sono lasciati”, arriva la conferma: la coppia ha messo un punto definitivo alla storia d’amore

Crisi momentanea, come si augurano i fan, o rottura definitiva per la coppia? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi. Con la speranza di non dovervi parlare di altri amori finiti, ma di storie che nascono. E voi, vi aspettavate questa notizia?