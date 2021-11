Perché Elisabetta Canalis si chiama ‘Little crumb’ su Instagram? Il retroscena che non tutti conoscono sulla showgirl.

È una delle showgirl più amate del nostro Paese. Impossibile dimenticarla sul bancone di Striscia la notizia, quando ha vestito i panni di una delle veline more più amate di sempre. Parliamo proprio di lei, Elisabetta Canalis, uno dei volti più apprezzati del nostro mondo dello spettacolo. Attualmente è al timone di Vite da Copertina su Tv 8, ma forse non tutti sanno che la bellissima sarda è una star anche sui social: il suo profilo Instagram conta ben 2,9 milioni di followers! Ma cosa sappiamo del suo nick name?

I followers della showgirl sapranno che, su Instagram, Elisabetta non è rintracciabile col suo nome e cognome: la troverete scrivendo “little crumb“! Ma cosa significa questo nome e da dove deriva? A chiederglielo è stato proprio un followers: scopriamo la risposta!

Elisabetta Canalis su Instagram si chiama Little Crumb: il motivo è stato svelato proprio da lei

In tanti, navigando sui social, si saranno imbattuti nel profilo Instagram di Elisabetta Canalis. Oltre a restare incantati per i suo scatti, vi sarete chiesti: perché si chiama “little crumb”? Ebbene, a rivelare tutto è stata proprio lei, attraverso le sue stories di Instagram in cui ha risposto ad alcune domanda dei fan.

Ebbene, il motivo dietro la scelta è davvero dolcissimo: è il soprannome con cui era solito chiamarla il suo papà, “briciolina”, che in inglese si traduce little crumb. Ma non è tutto: come spiega nella risposta, l’intenzione iniziale della Canalis era quella di navigare in Instagram in incognito! Successivamente, però, il suo profilo è stato trovato dai fan, ma non ha mai voluto modificare il nome.

Insomma, un retroscena dolcissimo dietro il bizzarro nick name di Elisabetta Canalis.