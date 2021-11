I fan de L’Amica geniale non aspettavano altro che questa fantastica notizia

Arriva una fantastica notizia per i fan de “L’amica geniale”, il pubblico non aspettava altro: ecco di che cosa si tratta

“L’amica geniale” è una delle serie di maggior successo della Rai negli ultimi anni. I telespettatori sono in trepidante attesa per la nuova stagione. Finalmente è arrivata una fantastica notizia. Il pubblico non aspettava altro.

L’amica geniale, fantastica notizia: di cosa si tratta

L’amica geniale è una serie televisiva creata da Saverio Costanzo e prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment con Umedia e Mowe per Rai Fiction, HBO e TIMvision. È una trasposizione dell’omonima serie di romanzi di Elena Ferrante. È distribuita non solo in Italia, ma anche all’estero in versione sottotitolata e con il titolo “My Brilliant Friend”.

La serie tv è giunta alla terza stagione, basata su “Storia di chi fugge e di chi resta”, terzo romanzo della tetralogia. La messa in onda della terza stagione è stata ufficialmente confermata per i primi mesi del 2022 con otto episodi. È in pre-produzione anche l’ultima stagione di otto episodi, tratto dall’ultimo libro della tetralogia “Storia della bambina perduta”.

Fino ad adesso non si conosceva la data esatta della messa in onda della nuova ed attesissima stagione. Ma è arrivata finalmente una fantastica notizia per i fan della serie televisiva di Rai 1. Il pubblico veramente non aspettava altro. Il sito TvBlog, infatti, ha rivelato quando andrà in onda la terza stagione della serie televisiva. Siete curiosi di saperlo?

La terza parte della storia tratta dai romanzi di Elena Ferrante dovrebbe arrivare in prima serata su Rai 1 nella seconda settimana di febbraio, o meglio dopo la messa in onda del Festival di Sanremo. Considerando che quest’anno il Festival della canzone italiana andrà in onda dall’1 al 5 febbraio, la serie tv andrà in onda subito dopo. Andranno in onda ben quattro puntate in prima serata su Rai 1, ognuna di loro con due episodi.

L’attesa questa volta – causa pandemia di Covid – è durata più del previsto. Il pubblico però non aspetta altro. Tutti sono in trepidante attesa per vedere i nuovi episodi della terza stagione de “L’amica geniale”.