Lucrezia Lando, il ‘retroscena’ che non tutti conoscono: c’entra Amici

Non tutti conoscono questo retroscena del passato di Lucrezia Lando: c’entra Amici di Maria De Filippi.

Lucrezia Lando è una delle protagoniste di Ballando con le stelle. Nel programma, il suo ruolo è quello di maestra di ballo. In questa edizione, il suo partner è Andrea Iannone. Insieme hanno dimostrato di avere una forte complicità.

Dal 2018 la ballerina fa parte del cast del talent show di Rai Uno. La passione per la danza l’accompagna da quando era molto piccola. E così, ha deciso di coltivarla e nonostante la giovane età, ha raggiunto tanti traguardi. In una vecchia intervista, rilasciata a GossipeTv, Lucrezia, ha svelato un ‘retroscena’ che, forse, non tutti conoscono, e riguarda il talent show di canale 5, Amici.

Ballando con le stelle va in onda da ben 16 edizioni. Nel 2005 è andato in onda per la prima volta in prima serata su Rai1. E’ Condotto da Milly Carlucci e prevede la presenza di concorrenti Vip, affiancati da talentuosi maestri di ballo. Lucrezia Lando è una delle professioniste del programma.

E’ entrata a far parte del cast di Ballando nel 2018. In questi anni, con il suo talento ci ha sorpreso e conquistato, dobbiamo ammetterlo. La ballerina, però, in una vecchia intervista rilasciata a GossipeTv, ha svelato un retroscena che forse non tutti conoscono e che riguarda il talent di canale 5 Amici.

La Lando ha raccontato di aver fatto il provino per entrare nella scuola di Maria De Filippi, ma come professionista. Prima ancora, però, lo aveva fatto per Ballando. Infatti, alla domanda se avesse fatto il provino per Amici, ha risposto: “In realtà, ho fatto prima il provino per Ballando con le Stelle, circa due anni fa. Ero ancora piccola, forse non avevo neppure 18 anni. Ad Amici mi sono presentata da sola, senza il mio partner di ballo, e per il ruolo da professionista. Ad ogni modo, il mio sogno è sempre stato Ballando con le Stelle e questa è a tutti gli effetti la mia prima esperienza televisiva”.