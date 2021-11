Manuel e Dalila di Matrimonio a prima vista: è accaduto quello che tutti non si aspettavano.

L’esperimento di Matrimonio a prima vista è arrivato alla fine. Martedì 16 novembre abbiamo appreso la decisione delle coppie. Martina con Davide, Jessica con Sergio e Dalila con Manuel sono state le tre coppie protagoniste di questa settima edizione.

Li abbiamo visti e vissuti durante il viaggio di nozze, e subito dopo è arrivata la convivenza. Convivenza che non è andata nel migliore dei modi per tutti. La coppia che sicuramente più ci ha spiazzato è quella formata dai due romani. Con quel ‘sei bellissima’ pronunciato da Manuel, quando ha visto la sua sposa, c’è stato l’inizio di un sogno. Ma non sempre il sogno è a lieto fine. Quello che è accaduto al loro rapporto è stato del tutto inaspettato. La complicità si è trasformata in rabbia e sempre più distanza, fino alla scelta finale. Ma cos’è esattamente accaduto fra i due?

Leggi anche Matrimonio a prima vista 7, non c’è pace per Dalila e Manuel: accade l’impensabile, cos’è successo

Matrimonio a prima vista 7, quello che è accaduto tra Dalila e Manuel è stato inaspettato

Dalila e Manuel, all’inizio, ci hanno fatto vivere un sogno. Sembrava tutto perfetto. Il giorno del matrimonio è stato una continua scoperta di emozioni. Sorrisi e baci non sono mancati. Dopo la celebrazione delle nozze, hanno trascorso qualche giorno in viaggio di nozze.

Leggi anche Matrimonio a prima vista, è caos tra Dalila e Manuel: lei lo manda via, non era mai accaduto prima

E anche lì, in un posto magico, in Puglia, sono apparsi più felici che mai. Ma è accaduto qualcosa, che ha spezzato tutto. Dalila, nell’incontro avuto con le spose, toccata dalla domanda di Jessica, ‘questo comportamento di Manuel sarebbe stato uguale anche se ci fosse stata un’altra?‘, ebbene, è apparsa sempre più dubbiosa. Da quel momento, il rapporto con lo sposo non è più tornato lo stesso, fino alla scelta finale. Cos’è accaduto?

Durante il confronto con gli esperti, la donna ha detto di essersi sentita soffocare, tanto da avere difficoltà a credere ad un marito, conosciuto da qualche settimana, che le diceva che gli mancava, di volerla risposare altre cento volte e tante altre dolci parole. Manuel, invitato da Nada a prendere una decisione, ha detto di non voler continuare e di aver conosciuto una persona bellissima. Lo stesso ha dichiarato Dalila, esprimendo il suo convinto pensiero: “Per me è no, abbiamo proprio due modalità di comunicazione diversa… mi raccomando, nelle tue prossime storie, non ti regalare, tiratela, perchè sei speciale”.

Una volta salutato gli esperti, sono usciti fuori e in quei pochi istanti insieme, c’è stato un enorme silenzio. Ora, non bisogna fare altro che attendere per sapere cos’è accaduto fra i due, a distanza di tempo.