Matrimonio a prima vista e poi, colpo di scena: cos’è successo dopo mesi tra le coppie

Matrimonio a prima vista e poi, cosa è successo alle coppie dopo la scelta: ci aspettano nuovi colpi di scena.

Martedì 16 novembre è andata in onda la scelta finale di Matrimonio a prima vista. Le tre coppie si sono ritrovate davanti agli esperti dopo circa 5 settimane. Sappiamo com’è andata a finire. Jessica e Sergio sono gli unici ad essere rimasti insieme. Il loro rapporto, il loro modo di approcciarsi anche all’esperimento ha molto colpito gli esperti che si sono mostrati molto felici.

Martina e Davide si sono separati. Tra i due non c’è mai stato nulla. Durante il confronto finale, hanno avuto anche un battibecco. Alla fine, la donna, è andata via, lasciando l’uomo nell’incertezza. La coppia che sembrava essere fatta per stare insieme è quella formata da Manuel con Dalila. Così, però, non è stato. Un legame che pian piano si è andato rompendo e alla scelta, si sono separati. Ma cos’è successo tra di loro? Si sono più visti fuori dal programma? Sergio e Jessica sono rimasti insieme? Finalmente sappiamo dirvi quanto accaduto, nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi.

Matrimonio a prima vista e poi, dopo la scelta: cos’è successo tra le coppie

L’esperimento si è concluso, le coppie di Matrimonio a prima vista hanno preso una decisione. Ma cosa è successo dopo diverso tempo tra di loro? Scopriamolo insieme!

Partiamo da Martina e Davide, la coppia più discussa di questa edizione. Nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi, vediamo Davide arrivare davanti agli esperti. L’uomo ha detto che, in realtà, Martina non gli è mai piaciuta, per il suo comportamento, e che lui ha cercato di piacere a lei. Quando la donna l’ha raggiunto, hanno raccontato di essersi sentiti fino all’inizio di agosto, ma non si sono mai visti. Tra i due è stato scontro. Martina ha accusato Davide di non essere un uomo, e lui le ha dato della superficiale. Dopo vari botta e risposta, sono andati via e Davide ha promesso di non cercarla più.

Dalila e Manuel non si sono più sentiti. Una volta si sono incrociati mentre lei era con amici e lui insieme ad una ragazza. Manuel si è detto felice di averla conosciuta, e che forse, Dalila, non era pronta per fare questo tipo di programma. Tra i due non sono mancate le frecciatine. Ad un certo punto, l’ex moglie ha ammesso di non aver frequentato nessuno dopo il programma e che secondo lei, Manuel, si era preparato per essere preso, per sposarsi, a differenza sua. Tra i due, non è sembrato esserci nessun punto di incontro e sono andati via senza salutarsi.

L’ultima coppia, formata da Jessica e Sergio, alla scelta finale, hanno emozionato tutti, e hanno deciso di continuare ad essere sposati. Ma cosa è accaduto dopo, a telecamere spente? Nonostante i molti alti e bassi, ancora oggi sono marito e moglie. Qui, Jessica ha raccontato che non si aspettava che il marito facesse subito le valigie per stare con lei. Ha sempre pensato che per far funzionare le cose dovessero sentire la mancanza l’una dell’altro. Lo sposo ha detto che per ben due volte è andato via ed è stata la donna a cercarlo, dicendo di aver bisogno di lui. Entrambi hanno espresso cosa provano, il fatto di essere innamorati. A questo punto, sono arrivati i complimenti degli esperti, ancora una volta.