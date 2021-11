Lei è la moglie di un famosissimo attore italiano, l’avete riconosciuta? In questo ultimo periodo si parla soltanto di lui: non ci crederete!

Senza alcun dubbio, anche voi sarete rimasti letteralmente folgorati dalla sua incredibile bellezza. Lei si chiama Margareth. Ha origini siciliane. È anche lei un’attrice famosissima. Ed è la moglie di un famoso ed amatissimo attore.

Nata a Paternò, in Sicilia, nel 1982, la splendida Margareth ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissima. Da una bellezza davvero incantevole, la giovane siciliana si è fatta apprezzare dapprima come modella, numerosissime infatti sono le sue sfilate e partecipazioni ai programmi televisivi, ed in seguito come attrice. Impossibile, ad esempio, dimenticare il suo ruolo nella famosissima serie televisiva ‘Il commissario Montalbano’. Oppure, come concorrente di Ballando con le Stelle nel corso della sua undicesima edizione. Insomma, sarà pure giovanissima, ma la sua carriera è davvero incredibile. Se, però, vi dicessimo che la bella Margareth è anche moglie di un amatissimo attore, ci credereste? Siete pronti a scoprire ogni cosa su di lui? Ci pensiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, in questi ultimi mesi, non si fa altro che parlare di lui!

È la moglie di un famoso attore, la riconoscete?

Siete riusciti a riconoscerla? Lei è la moglie di un famosissimo attore. Di chi parliamo? La risposta è davvero semplicissima. Stiamo parlando proprio della bellissima Margareth Madè, attrice famosissima nonché moglie di Giuseppe Zeno.

I due, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe si siano fidanzati nel 2015. E da quel momento non si sono mai più lasciati. Non soltanto, infatti, un anno dopo, ed esattamente il 2016, sono convolati a nozze, ma nel 2017 e nel 2020 sono diventati anche genitori dei loro due figli. Non sappiamo come si siano conosciuti, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: la coppia è davvero affiatatissima! Sui loro rispettivi canali social, infatti, i due non perdono mai occasione di poter condividere scatti insieme. Insomma, Giuseppe e Margareth sono la dimostrazione di quanto l’amore vero sia unico.

In effetti, sono davvero bellissimi insieme. Siete d’accordo?