“Non pensavo di diventare mamma alla mia età”: l’annuncio dolcissimo

L’annuncio dolcissimo dell’amata cantate scioglie il cuore di tutti: sta per diventare mamma, la notizia riempie di gioia, di chi parliamo.

Un vero e proprio annuncio dolcissimo, quello a cui si è lasciata andare la famosa cantante nel corso di una sua intervista ad Ok! Magazine. Diventerà mamma! E, da come si può chiaramente comprendere, la notizia ha riempito il cuore di gioia non soltanto alle dirette interessate, ma anche a tutti i loro sostenitori.

La notizia che sarebbe diventata grande, c’è da ammetterlo, ha fatto il giro del web diversi mesi fa. Quando, con una dolcissima foto condivisa sul suo account instagram, la cantante si è mostrata in compagnia della sua compagna. E con un bel pancione in bella mostra. A distanza di mesi dall’annuncio dolcissimo, però, la magnifica interprete non ha potuto fare a meno di ritornare sull’argomento. Ed esprimere le sue sensazioni in merito. “È strano. Non pensavo sarebbe successo alla mia età”, ha detto la cantante. Sottolineando, quindi, quanto la vita sia tanto meravigliosa quanto sorprendente. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’annuncio dolcissimo della cantante: “Diventerò mamma, è emozionante”

Un vero e proprio momento magico, quello che la famosa cantante e la sua compagna stanno vivendo da diversi mesi a questa parte. Sebbene si sappia davvero ben poco della data del parto e del sesso del bebè, la notizia della gravidanza ha fatto il giro del web. E ha fatto esplodere di gioia tutti i loro sostenitori. Di chi parliamo? Proprio di lei: Skin, amatissima e formidabile cantante.

A parlare per la prima volta della gravidanza e delle sue sensazioni in merito, è stata proprio la diretta interessata ad Ok! Magazine. È proprio sulle pagine del giornale che la cantante ha rivelato di quanto sia emozionante per lei diventare mamma alla sua età (ha 54 anni, ndr). E di come questo dolcissimo evento sia stato del tutto inaspettato per lei. “Mancano due mesi. È entusiasmante e sto cercando di fare il più possibile adesso, in modo tale da non fare niente per un po’ quando nascerà il bebè”, ha detto la cantante.

Cogliamo l’occasione per fare a Skin e alla sua compagna le nostre più sincere congratulazioni per l’arrivo di una nuova vita.