Attimi di panico per il famoso conduttore della Rai: “Minacciato di morte”, è lui stesso a raccontarlo in un’intervista

Grosso spavento per il noto presentatore della rete pubblica. L’uomo ha raccontato di essere stata minacciato di morte. Le sue parole, pronunciate in un’intervista rilasciata al Corriere, hanno spiazzato i lettori. Nessuno se lo sarebbe aspettato.

Conduttore della Rai minacciato di morte: il suo racconto

Il famoso conduttore della Rai ha raccontato in un’intervista al Corriere di essere stato vittima di minacce di morte. Le sue parole hanno spiazzato i lettori. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato una cosa del genere.

Tutto è successo per una parola pronunciata durante la trasmissione televisiva da lui condotta. Subito dopo, il conduttore ha ricevuto minacce di morte. L’uomo ha vissuto attimi di panico, ma fortunatamente il peggio è passato. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

Il noto conduttore della Rai minacciato di morte è Flavio Insinna. È stato lui stesso a raccontarlo in una recente intervista rilasciata al Corriere. È successo dopo una puntata de L’Eredità, quiz-show che ha iniziato a condurre dopo la morte di Fabrizio Frizzi.

Insinna ha raccontato che, durante una puntata de L’Eredità, tra le parole venne fuori “caccia” e lui, con naturalezza, disse: “Finché ci sarò io, la caccia in trasmissione non ci sarà”. Subito dopo la puntata, Insinna, insieme alla sua famiglia, ricevette minacce di morte: “Minacce di boicottaggio dei prodotti delle pubblicità interne al programma”. Il conduttore poi ha aggiunto: “Lasciai spegnere tutto, diciamo che ci ho guadagnato la stima di qualcuno che prima non mi seguiva ma che la pensa come me”.

Un’esperienza sicuramente poco carina per Insinna. Il conduttore ha vissuto attimi di panico, ma fortunatamente tutto è stato risolto. Oggi il presentatore è lo stesso di prima e sicuramente non ha paura di esprimere la sua opinionista durante la trasmissione, senza aver paura di minacce o ripercussioni.