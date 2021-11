Samuel Peron è uno dei ballerini di Ballando con le Stelle, ma avete mai visto la sua compagna? Si chiama Tania ed è davvero bellissima!

Non ha assolutamente bisogno di essere presentato, Samuel Peron. Insieme a Simone Di Pasquale, anche lui è uno dei volti ‘secolari’ del programma di Milly Carlucci. E che, anno dopo anno, impressiona sempre i suoi sostenitori con degli spettacoli pazzeschi.

In attesa di scoprire cosa accadrà stasera, conosciamo qualche cosa in più su di lui? Dal punto di vista professionale, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Volto amatissimo ed apprezzatissimo di Ballando con le Stelle, Samuel Peron ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica e, soprattutto, per la danza latina quando era soltanto un bambino. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Ad oggi è amatissimo e con alle spalle una carriera incredibile. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Ad esempio, Samuel Peron è fidanzato? Ve lo anticipiamo: assolutamente si! E cosa sappiamo su di lei? Forse non tutti lo sanno, ma la compagna del ballerino si chiama Tania. Ed oltre ad essere davvero bellissima, è una modella ed attrice famosa.

Chi è la compagna di Samuel Peron? La conosciamo benissimo

Forse non tutti lo sanno, ma la compagna di Samuel Peron non è assolutamente un volto sconosciuto della televisione italiana. Chi è? Procediamo con ordine! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il ballerino di Ballando con le stelle sia felicemente fidanzato dal 2013. E che, ad oggi, sia super innamorato della sua bellissima ‘lei’. Chi è?

La compagna di Samuel Peron è proprio lei: Tania Bambaci! Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Avete pienamente ragione! La dolce metà del ballerino di Ballando con le Stelle, infatti, non soltanto è un’amatissima attrice, che ha preso parte a diverse serie televisive – tra cui anche Squadra Antimafia – ma ha partecipato a Miss Italia nel 2010 con la fascia di Miss Sicilia. Ed, esattamente nel 2011, ha rappresentato l’Italia in Miss Mondo.

Sono davvero splendidi insieme, vero?