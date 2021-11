Serena Autieri si commuove in diretta a Oggi è un altro giorno: dopo quelle immagini non si è trattenuta.

Serena Autieri è un’attrice molto amata, sicuramente una delle artiste di spicco nel panorama cinematografico. Di origini napoletane, da bambina ha studiato canto, danza classica e recitazione.

Il suo esordio in televisione arriva nel 1998, nella famosa soap opera di Rai Tre Un posto al sole. Qui, ha interpretato la cantante Sara De Vito. Da quel momento, non si è più fermata. Oggi vanta una carriera immensa. Qualche giorno fa, l’attrice è stata ospite di Serena Bortone, nel programma Oggi è un altro giorno. La conduttrice ha mostrato lei alcuni video, in cui abbiamo ripercorso alcuni frammenti della sua carriera. Mentre le immagini scorrevano, la Autieri si è commossa e si è lasciata andare a bellissime parole.

Oggi è un altro giorno, Serena Autieri si commuove in diretta: “Sono cresciuta con lei”

Martedì 16 novembre, abbiamo avuto il piacere di seguire una nuova puntata del programma Oggi è un altro giorno. In onda su Rai Uno, è condotto da Serena Bortone. In ogni appuntamento, ci sono tantissimi ospiti pronti a raccontarsi e a raccontare la loro storia e aneddoti, forse, mai svelati prima.

Come detto, il 16 novembre, in studio era presente anche la bellissima e bravissima attrice Serena Autieri. La conduttrice ha mandato in onda dei videoclip. Qui, la Autieri è apparsa in vecchi frammenti della sua carriera, insieme a Pippo Baudo e Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso luglio. Mentre le immagini scorrevano, l’attrice si è commossa.

Al termine del videoclip ha detto che Raffaella Carrà è stata un punto di riferimento, e che è cresciuta con lei. L’attrice si è visibilmente emozionata guardando le immagini in cui era insieme alla Carrà: “Ogni volta mi commuovo-dice Serena– è stata un punto di riferimento, sono cresciuta con lei”. Serena Autieri non è riuscita a trattenere la commozione, segno, questo, del grande affetto e della forte stima provata nei confronti di Raffaella Carrà. La sua scomparsa ha segnato tutti, lasciando un grande vuoto.