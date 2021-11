Sono trascorsi 40 anni dal debutto dei Duran Duran: come sono oggi i componenti dell’iconica band

Tra i simboli dei mitici anni ’80 ci sono sicuramente i Duran Duran: sarà un’emozione scoprire come sono diventati dopo 40 anni!

Una straordinaria avventura che continua dopo ben quattro decenni quella dei Duran Duran: quindici dischi in studio, due Grammy Awards e due Brits Awards non sono bastati a fermare l’inarrestabile successo dello storico gruppo britannico che può contare ancora oggi sull’amore di milioni e milioni di fan sparsi per il mondo.

Se anche voi li amavate negli anni ’80, ricorderete certamente le loro canzoni più famose come Girls On Film, primo singolo a imprimere la vera svolta delle loro carriere, o Hungry Like The Wolf e Save A Prayer, altri brani diventati classici di quell’epoca.

Creato da John Taylor e Nick Rhodes, il gruppo andò via via crescendo con altri membri: Roger Taylor, Andy Taylor e Simon Le Bon. Non tutti sanno che il nome scelto per la band si ispira a quello di Durand Durand, personaggio antagonista del film Barbarella.

Si può dire che siano stati loro a lanciare il genere musicale New Romantic e possono essere considerati i primi musicisti pop ad aver lavorato autonomamente sulle proprie canzoni prima dell’avvento dei sintetizzatori digitali e del campionamento musicale.

Sono rimasti dell’immaginario collettivo come icone di un’epoca: come sono ora i Duran Duran?

Purtroppo, tra tanta fama e successi, non sono mancati momenti difficili e abbandoni nel corso degli anni a volte complicati dall’uso di droghe. I componenti della band si riunirono soltanto per la colonna sonora del film James Bond Agente 007 – Bersaglio mobile con A View To A Kill.

Dopo un album di cover intitolato Thank you, i Duran Duran danno alle stampe nel 1997 Medazzaland di cui stavolta è protagonista anche John Taylor. Il loro ultimo lavoro risale proprio ad ottobre del 2021, Future Past. L’album, registrato in parte prima della pandemia e terminato dopo, contiene per la maggior parte pezzi storici.

In questa foto tratta dal loro profilo Instagram ufficiale, vediamo la loro trasformazione in questi anni, che ve ne pare? Noi li troviamo semplicemente divini!