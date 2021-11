L’amatissima attrice è incinta per la terza volta: l’annuncio è arrivato in diretta tv, a nove mesi dalla nascita del suo secondo figlio.

“La vostra ragazza è di nuovo incinta!”, poche semplici parole seguite da un enorme sorriso. Così l‘amatissima attrice ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa, durante il talk show in cui era ospite. Una notizia che ha fatto impazzire i fan, oltre che stupirli: il secondo figlio della star è nato solo nove mesi fa.

Si tratta quindi del terzo figlio per la coppia, che sta realizzando il proprio sogno: quello di costruire una famiglia numerosa, essendo entrambi figli unici. Dopo l’annuncio in tv, la splendida attrice ha reso nota la notizia anche sui social, scatenando la gioia dei followers. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

È incinta per la terza volta: l’annuncio dell’attrice è arrivato durante una trasmissione tv

L’amatissima attrice è di nuovo incinta: il suo secondo bebè è nato appena nove mesi fa, ma per la star è di nuovo tempo di pancione. Come annunciato da lei, il piccola/a è atteso per la prossima primavera. Avete capito chi è questa super mamma? Vi diamo un piccolo indizio: è una grande protagonista della soap opera Beautiful!

Si, parliamo proprio di Jacqueline McInnes Wood, la meravigliosa Steffy Forrester! L’attrice, 34 enne, è felicemente sposata con Evan Ruspoli, dal quale ha avuto già due piccoli, Rise, di due anni, e Lenix, che ha appunto 9 mesi. La famiglia si allarga ulteriormente e la splendida Jacqueline lo ha comunicato durante una puntata di The Talk:

Una gioia immensa per l’attrice che, quindi, si troverà nuovamente sul ste col pancione! Per la seconda gravidanza di Jacqueline, gli sceneggiatori hanno fatto in modo che anche Steffy fosse incinta: cosa accadrà lo vedremo nelle puntate in onda in Italia nei prossimi mesi! Ma cosa decideranno di fare ora? Nuovo bebè in arrivo anche per la giovane Forrester? Non ci resta che attendere ulteriori news! Nel frattempo, tutti i nostri migliori auguri di cuore alla meravigliosa Jacqueline e al suo compagno!