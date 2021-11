Amici 21, Veronica Peparini in lacrime: emozione fortissima in studio

Nella puntata odierna di Amici 21, Veronica Peparini si è emozionata e non è riuscita a trattenere le lacrime in studio: ecco cos’è successo

La sorella di Giuliano Peparini è una delle protagoniste del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Veronica è una professoressa brava e molto esigente. Nella puntata andata in onda oggi, la Peparini si è emozionata in studio, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime.

Amici 21, Veronica Peparini in lacrime

Veronica Peparini è una delle professoresse della scuola di “Amici“, talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. L’insegnante figura nel cast del programma da un bel po’ di anni. In alcune edizioni del serale, anche il fratello, Giuliano, figurava nel cast, ricoprendo il ruolo di direttore artistico. La Peparini nel programma di Maria De Filippi ha trovato anche l’amore, in quanto è fidanzata con il ballerino professionista ed ex vincitore del talent show Andreas Muller.

Oggi è andata in onda una nuova puntata pomeridiana di “Amici”. Gli allievi proseguono la loro corsa verso il serale del talent show. Tra sfide, eliminazioni ed esibizioni, c’è anche spazio per un momento abbastanza emotivo. Nella puntata odierna, infatti, l’emozione ha colto di sorpresa la Peparini, che non è riuscita a trattenere le lacrime in studio. Per chi non avesse visto la puntata, di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

Nella puntata andata in onda oggi su Canale 5, c’è stata una sfida che ha visto protagonista Dario. Egli è un ballerino appartenente alla squadra di Veronica Peparini ed è andato in sfida perchè risultato ultimo nella sfida tenutasi la scorsa settimana. Dario ha tenuto la sfida con un ballerino che lui conosceva, in quanto sia lui che lo sfidante hanno tenuto vari stage proprio con l’insegnante Veronica Peparini.

Alla fine la sfida ha visto trionfare Dario, che ha potuto riconquistare la sua felpa. Al termine della sfida, però, l’avversario di Dario ha ricevuto i complimenti sia di Maria De Filippi, sia dell’insegnante Peparini. Quest’ultimo non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha spiegato che ha conosciuto il ballerino quanto era molto piccolo. “Sei cresciuto tantissimo“, ha dichiarato la Peparini visibilmente emozionata.