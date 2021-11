Quello che è successo ad Andrew ed Amira dopo 90 giorni per innamorarsi è davvero inimmaginabile: che fine ha fatto la coppia? Non tutti lo sanno.

È uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo nostrano. Stiamo parlando proprio di 90 giorni per innamorarsi. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Vero e proprio esperimento social, la trasmissione permette a due perfetti sconosciuti, proveniente da diversi parti, non soltanto di organizzarsi, ma anche di sposarsi.

Tutti i partecipanti che decidono di prendere parte a 90 giorni per innamorarsi hanno ben tre mesi di tempo per decidere le sorti della loro storia d’amore. In quest’arco di tempo, infatti, non soltanto i concorrenti hanno la possibilità di conoscersi, ma al suo scadere devono comunicare la loro decisione: se continuare a stare insieme e, quindi, convolare a nozze oppure prendere strade del tutto separate. Tutto chiaro, no? Ebbene: tra le coppie che hanno partecipato al programma e che hanno deciso di mettersi alla prova, non possiamo fare a meno di citare loro: Andrew ed Amira. Vi ricordate di loro? Ebbene: a distanza di mesi dal loro matrimonio, cosa sappiamo? Sono ancora una coppia?

Andrew ed Amira dopo 90 giorni per innamorarsi: sono ancora una coppia?

La storia di Andrew ed Amira, entrambi concorrenti di 90 giorni per innamorarsi, è davvero particolare. Da quanto si legge dal web, infatti, sembrerebbe che i due ragazzi, provenienti rispettivamente dagli Stati Uniti e dalla Francia, abbiano deciso di prendere parte al programma proprio nel bel mezzo della pandemia da Coronavirus. Una situazione piuttosto anormale, quindi. E che, soprattutto, li ha messi a dura prova.

Da quanto si legge dal web, infatti, sembrerebbe che i due avessero programmato di vedersi in Messico nel bel mezzo del programma. Fin qui tutto bene, potremmo dire, se non fosse per il fatto che, appena arrivati a Città del Messico, la giovane Amira sia stata arrestata. Il motivo? Al momento, è ancora tutto incerto. Fatto sta che la coppia non ha potuto viversi. Cosa è successo, però, ad oggi? Appurato che Amira è stata rilasciata dopo qualche giorno, cosa sappiamo della sua relazione con Andrew? A quanto pare, sembrerebbe sia finita ancora prima di incominciare per bene.

Avete seguito anche voi la storia di Andrew ed Amira?