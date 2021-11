La casa di Roberta Lanfranchi è davvero pazzesco: voi l’avete mai vista? Vi assicuriamo, è davvero spettacolare! Scopriamo tutti i dettagli.

È lei la regina indiscussa della Domenica sera. Stiamo parlando proprio di Roberta Lanfrachi. Conduttrice, insieme a Vittorio Brumotti e il mitico Gabibbo, di Paperissima, la simpaticissima romana è uno dei volti più amati della televisione italiana.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è avvenuto tantissimi anni fa. È proprio insieme a Cristina Quaranta, infatti, che ha compiuto il suo esordio sul bancone di Striscia la notizia in qualità di velina mora e non si è mai più fermata. Attualmente conduttrice radiofonica e televisiva, la simpaticissima Lanfranchi vanta di un successo davvero assoluto. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ad esempio, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua casa? Sul suo canale social ufficiale, sul quale è attivissima, siamo riusciti a rintracciare alcuni suoi scatti. Vi assicuriamo: è davvero pazzesca!

Avete mai visto la casa di Roberta Lanfranchi? È formidabile: cosa abbiamo scoperto

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Roberta Lanfranchi ha l’abitudine di mostrare ogni cosa al suo adoratissimo pubblico social. Non soltanto, spulciando con attenzione il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti in compagnia della sua famiglia o durante le giornate lavorative, ma anche alcuni che la ritraggono all’interno delle sue quattro mura di casa.

Con indosso gli abiti da casalinga e mamma, Roberta Lanfranchi, in diverse occasioni, si è mostrata in alcuni parti della sua casa. A tal proposito, voi l’avete mai vista? Procediamo con ordine:

Si vede chiaramente: il soggiorno di casa Lanfranchi è davvero spaziosissimo. Con una tenda di colore bianco e, a quanto pare, un arredamento con colori decisamente tenui, la zona relax si mostra come un luogo piuttosto confortevole. E ricco di oggetti davvero incredibili. A partire da una libreria abbastanza capiente ed alcuni suoi progetti preziosi, questa zona è davvero pazzesca!

Cosa dire, invece, della cucina? Anche questa è formidabile, c’è da ammetterlo! Bianca e nera, sembrerebbe che la zona abbia anche una scala che permette l’accesso diretto al piano di sopra. Dove, supponiamo, ci siano le camere da letto.

Purtroppo, non abbiamo moltissimi dettagli. Quelli che, però, ci sono stati mostrati, sono dei dettagli davvero formidabili. Siete d’accordo?