Vi ricordate dei simpaticissimi gemelli Weasley della saga magica di Harry Potter? Da allora sono molto cambiati, stenterete a riconoscerli!

Come non ricordare con affetto e allegria la coppia più combina guai di tutto il mondo magico, proprio loro, i gemelli Fred e George Weasley. Nati dalla penna della scrittrice J. K. Rowling, creatrice della saga di Harry Potter composta da sette libri e poi trasposta in otto film.

Tra i vari personaggi di Harry Potter che abbiamo amato e ricordiamo con affetto ci sono i gemelli Fred e George Weasley. I mitici fratelli di Ron e futuri proprietari del negozio di scherzi magici a Diagon Alley. La scrittrice, nelle sue molte interviste sulla saga più famosa di sempre, ha dimostrato il suo affetto per i gemelli, considerandoli dei personaggi essenziali per la narrazione. Chi conosce la storia di Harry Potter sa bene cosa succede durante la battaglia di Hogwarts, una delle scene più tristi in assoluto, la tragica morte di Fred Weasley. A distanza di anni la stessa autrice dei libri si scusa con i suoi fan per le morti avvenute in Harry Potter. Ha così deciso di creare un suo personale giorno della memoria in cui celebra tutti i caduti del mondo magico. Si tiene ogni anno il 2 maggio, anniversario della caduta di Hogwarts. Ma dopo tutti questi anni, che fine hanno fatto gli attori che hanno interpretato i gemelli Weasley?

Che fine hanno fatto gli attori dei gemelli Weasley?

Gli attori che hanno interpretato i gemelli sono i britannici James e Oliver Phelps, classe 1986. La loro fama è esplosa grazie alla saga di Harry Potter, in cui hanno recitato dal 2001 al 2011, ma in seguito alla fine dei film hanno continuato a lavorare in coppia per molti altri progetti, sia cinematografici che non. La loro carriera è nata proprio sul set del film fantasy, poiché i due ragazzi che all’epoca erano poco più che bambini, hanno partecipato alle audizioni per Harry Potter, ottenendo i ruoli pur non avendo nessuna esperienza pregressa nel mondo della recitazione. È bastato il loro carisma per ottenere le parti di George per Oliver e quella di Fred per James.

Dopo Harry Potter i due gemelli hanno recitato in A Mind’s Eye, un cortometraggio che racconta gli insegnamenti filosofici di Platone. Hanno recitato nel film The Misty Show e il recente film uscito nel 2021 Ultima notte a Soho. I due fratelli non hanno mai smesso di supportare in ogni modo la saga che li ha resi celebri in tutto il mondo, partecipando molto spesso a convention, tra cui il Festival dell’unicorno in Italia, e rilasciano interviste sul loro passato come gemelli Weasley. Per quanto riguarda la vita privata dei due attori sappiamo che sono entrambi felicemente sposati e Oliver Phelps ha anche avuto una bambina. James e Oliver supportano anche associazioni di beneficienza come l’iniziativa per piantare alberi nella National Forest , nel Leicestershire e sostenitori di una fondazione contro il cancro dei ragazzi.

Due veri grifondoro i gemelli Phelps! Noi li adoriamo e speriamo di vederli ancora sul grande schermo.