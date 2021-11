Sapete come ha esordito nel mondo dello spettacolo Elisa Isoardi? Non tutti lo ricordano con precisione.

Elisa Isoardi è sicuramente una delle conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana. Quest’anno, l’abbiamo vista nei panni di naufraga a L’Isola dei famosi. Fin dall’inizio ha dimostrato di essere una vera e propria leader, ma ad un certo punto il suo percorso si è fermato.

Purtroppo, la Isoardi per problemi di salute, è stata costretta a lasciare l’Honduras e tornare in Italia. Ma una volta rientrata in studio, la sua presenza si è fatta ancora una volta sentire, sempre pronta a dire la sua. Oggi è molto amata e apprezzata, ma sapete come tutto ha avuto inizio? Sapete come ha esordito nel grande mondo dello spettacolo? Vi sveliamo noi ogni cosa.

Leggi anche Elisa Isoardi, incredibile retroscena dopo L’Isola: “Non è stato facile”, solo ora ha detto tutto

Elisa Isoardi, sapete come ha esordito nel mondo dello spettacolo? Come tutto ha avuto inizio

Conduttrice amatissima, proprio negli ultimi anni Elisa Isoardi è stata impeccabile alla conduzione de La prova del cuoco, nella stagione 2018/2019. Subito dopo, è entrata a far parte della quindicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro.

Leggi anche Cura dei dettagli senza dimenticare il comfort: la casa di Elisa Isoardi è davvero imperdibile

Purtroppo, a causa di una distorsione alla caviglia, è stata costretta a ritirarsi. Grazie al ripescaggio, è poi riuscita ad arrivare in finale. Qualche mese fa, l’abbiamo nuovamente vista in televisione, in un altro reality. Stiamo parlando de L’Isola dei famosi. Anche qui, per un problema di salute, è stata costretta a lasciare. Il suo percorso, però, ha molto colpito, perchè la conduttrice ha dimostrato di essere una vera leader. Oggi la Isoardi è molto amata, ma sapete come tutto ha avuto inizio?

Elisa nel 2010 ha partecipato al concorso Miss Italia in qualità di “Miss Valle d’Aosta e si è aggiudicata la fascia di “Miss Cinema”. A Roma ha iniziato a studiare recitazione. Dopo il diploma ha partecipato a diverse produzioni teatrali. Ha poi intrapreso la carriera di modella. E’ da quel momento che tutto ha inizio e pian piano, la Isoardi inizia a farsi conoscere.