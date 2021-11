Csaba dalla Zorza, anche nella sua casa il buon gusto regna sovrano: indovinate cosa cattura subito l’attenzione

Una casa dallo stile inconfondibile quella di Csaba dalla Zorza la cui eleganza rispecchia appieno quello della proprietaria, che meraviglia!

Nessuno più di lei saprebbe ricoprire meglio il ruolo che da tempo occupa nel famoso programma di Real Time Cortesie per gli Ospiti. Eleganza, classe e raffinatezza sono le caratteristiche che rendono irresistibile il suo personaggio in tv ma il bello è che Csaba dalla Zorza è così anche lontano dalle telecamere.

Leggi anche—————>>>Csaba dalla Zorza, sapete perchè si chiama così? Non tutti conoscono questo retroscena

A dimostrarlo è perfino la sua casa a Milano, dove vive col marito Lorenzo Rossi, i figli Edoardo e Ludovica e la loro gattina Minou. Diplomata alla prestigiosa scuola parigina Le Cordon Bleu, Csaba è esperta nell’arte del ricevere e autrice di diversi libri di cucina.

Proprio quest’ultima è il suo regno: impossibile non notare il grande mobile bianco, firmato dai belgi di Flamant, in cui ripone i servizi di piatti e bicchieri che non usa quotidianamente. “Il mio preferito è il Sologne di Gien disegnato da Estelle Rebottaro: me lo ha regalato mio marito per Natale tanti anni fa”, ha rivelato in un servizio di stylepiccoli, magazine del Corriere della Sera.

Leggi anche——————>>>Csaba dalla Zorza, il doloroso racconto che riguarda suo padre: “A me il destino ha riservato l’altra strada”

Scopriamo allora gli altri dettagli più interessanti della dimora di Csaba, resterete incantati!

Avete mai visto dove abita Csaba dalla Zorza? La sua casa è un viaggio nella magia

A dominare nel soggiorno open space, uno elegantissimo parquet in legno nero che contrasta col tavolo in legno chiaro. Lampadari di cristallo e divani capitonné attorno ad un tavolino da té nero con vetrata fanno innamorare tutti.

Leggi anche—————–>>>Csaba dalla Zorza incanta i social con uno scatto da piccola: “Io e il mio papà”, che spettacolo

In questo ambiente della casa, il vero ‘gioiello’ è la grandiosa libreria che contiene più di 900 volumi di ricette! La cucina, con tre forni in acciaio e due frigoriferi bianchi, mostra un pavimento a scacchiera bianco e nero e un’isola in acciaio. Come si può immaginare, i suoi servizi da thé sono di una classe unica.

Visto che dettagli? Impossibile non innamorarsene!