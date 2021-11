A distanza di qualche anno dalla sua parte a Vite al Limite, il paziente si mostra sui social visibilmente dimagrito e pieno di vita: com’era prima? Guardate un po’.

Vi abbiamo raccontato quasi tutte le storie di Vite al Limite e ciascuna di loro ha saputo catturare la vostra attenzione. Quella che vi racconteremo tra qualche istante, però, non possiamo fare a meno di parlarvene. Ad oggi, come vi mostreremo anche nella foto riproposta in basso, il paziente del dottor Nowzaradan si mostra visibilmente dimagrito e con un gran voglia di vivere, ma non immaginerete mai com’era prima.

La storia di cui vi andremo a parlare, quindi, non soltanto merita di essere raccontata per l’incredibile forza d’animo che il paziente del dottor Nowzaradan ha dimostrato durante il suo percorso di dimagrimento, ma anche per la drammatica scoperta che, subito dopo la sua partecipazione al programma, il giovane ha ricevuto. Una notizia davvero spiacevolissima, vi assicuriamo. E che, purtroppo, ha comportato gravissime conseguenze nella sua vita. Procediamo, però, con ordine! Cerchiamo di capire dapprima quanti kg ha perso ed, in seguito, cos’è successo dopo il programma.

Grazie a Vite al Limite è dimagrito, ma dopo è successo l’impensabile: scoperta drammatica

La storia di Donald Shelton, protagonista di Vite al Limite nel corso della sua edizione nel 2012, è davvero particolare. Il giovane aveva deciso di partecipare al programma di TLC, canale statunitense, a causa del suo peso piuttosto eccessivo. Ed aveva deciso, quindi, di ritornare in forma per riappropriarsi del suo corpo. In effetti, le sue intenzioni hanno rispettato pienamente i suoi gesti. Grazie ad un percorso serrato del dottor Nowzaradan, il buon Shelton è riuscito a dimagrire quasi 130 kg. Arrivando, quindi, a pesare 177 kg da un massimo di 306 kg.

Quello che, però, è successo subito dopo il programma ha cambiato fortemente la sua vita. Sul web, anni fa, sono iniziate a circolare voci che lo dicevano morto. In realtà, non è affatto così! Però, dopo la sua partecipazione al programma, a Donald è stata diagnosticata una malattia che colpisce il sistema nervoso. E che, purtroppo, gli provoca non poche difficoltà a camminare. Insomma, una storia piuttosto drammatica, non c’è che dire! Scopriamo insieme, però, come si mostrava prima della sua partecipazione al programma:

Insomma, il cambiamento c’è stato, non c’è che dire!