Jurassic World, sapete dove sono state girate le scene? In posti bellissimi del mondo.

Jurassic World è un film del 2015 diretto da Colin Trevorrow. E’ il quarto capitolo della serie cinematografica di Jurassic Park, ispirata dal romanzo omonimo di Michael Crichton. La trama parte dopo l’incidente al Jurassic Park, circa 22 anni dopo. Finalmente, Isla Nublar ha raggiunto il suo sogno, la costruzione di un parco a tema con migliaia di ingressi al giorno: il famoso Jurassic World.

Proprio qui, in occasione delle vacanze di Natale, due giovani vengono mandati in viaggio dai genitori, per passare le vacanze in compagnia della zia Claire, capo responsabile del parco. La zia, però, insieme a genetisti della InGen, creano una nuova specie di dinosauro combinando il DNA di vari predatori preistorici con quelli di altri animali. Questa nuova specie, però, ad un certo punto, manifesta un’enorme aggressività e intelligenza. Da un momento all’altro, accade quello che tutti non volevano. Ora, il film, ha ottenuto milioni di incassi e oggi è molto amato, da grandi e piccini. Ma sapete dove sono state girate le scene?

Leggi anche Apre il Pub interamente dedicato ad Harry Potter: ecco dove e tutte le info

Jurassic World, quarto capitolo di Jurassic Park: sapete dove è stato girato?

Film del 2015, Jurassic World ha avuto un successo incredibile. Nella pellicola, protagonisti importanti attori, come Chris Pratt, nel ruolo di Owen, l’esperto che svolge ricerche comportamentali sulla nuova specie. I due giovani, che si troveranno in pericolo, sono Gray e Zach Mitchell, interpretati da Ty Simpkins e Nick Robinson.

Leggi anche Harry Potter, il ritorno ad Hogwarts: sta per accadere davvero, notizia straordinaria

La trama parte da dopo l’incidente di Jurassic Park, esattamente 22 anni dopo. Qui, viene creato un nuovo parco a tema con migliaia di ingressi al giorno, il Jurassic World. Ma viene creata anche una nuova specie, in laboratorio, che metterà in pericolo i protagonisti. Il film, lo sappiamo benissimo, ha avuto un successo incredibile, ma sapete dove sono state girate le scene?

La pellicola è stata girata nello zoo di Honolulu e nell’isola di Kauai. Altre scene sono state girate a New Orleans nel parco divertimento abbandonato Six Flags New Orleans e a Slidell, in Louisiana.