“Sei gelosa?”, Francesca Tocca sorprende il pubblico: risposta a sorpresa

Alla domanda “Sei gelosa?”, la ballerina Francesca Tocca sorprende il pubblico: ecco la risposta a sorpresa della moglie di Raimondo Todaro

La ballerina Francesca Tocca protagonista di un siparietto con Maria De Filippi e il marito Raimondo Todaro durante la puntata pomeridiana del talent show “Amici”. Alla domanda della padrona di casa “sei gelosa?”, la risposta della Tocca ha sorpreso il pubblico.

Francesca Tocca sorprende il pubblico: la sua risposta

Francesca Tocca è una delle ballerine professioniste del talent show “Amici“, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Prima di essere la ballerina del famoso programma televisivo, Francesca è anche la moglie di Raimondo Todaro, ballerino divenuto famoso grazie a “Ballando con le Stelle”.

Da quest’anno, Raimondo Todaro lavora nel talent show di Canale 5 nelle vesti di giudice. Francesca e Raimondo si sono dunque ricongiunti, oltre che sentimentalmente, dopo un periodo di crisi, anche dal punto di vista lavorativo.

Nella puntata odierna di “Amici”, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono stati protagonisti di un siparietto simpatico insieme alla padrona di casa e ad altri protagonisti del talent show. La De Filippi ha fatto leggere a Francesca un ‘segreto’ sul marito. Una delle protagoniste del talent show ha infatti scritto: “Dopo la bachata con la maestra Celentano, vorrei fare anche io una rumba con te“.

L’autrice del bigliettino segreto era Lorella Cuccarini. I due si sono dunque esibiti in una rumba in studio e Todaro ha voluto che sua moglie fosse in studio a guardare. A quel punto la De Filippi ha fatto entrare la ballerina professionista e le ha chiesto: “Sei gelosa?“. La risposta di Francesca, però, ha spiazzato il pubblico. La ballerina ha infatti lasciato intendere di non essere gelosa del marito, nonostante sia sicula. Todaro è invece gelosissimo della moglie.