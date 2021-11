GF Vip, colpo di scena per le sorelle Selassié: l’annuncio in diretta riguarda proprio le tre principesse.

La sesta edizione del GF Vip è entrata nel vivo. Nella casa più spiata della tv i colpi di scena sono all’ordine del giorno: la gara diventa sempre più accesa! E, ben presto, nuovi concorrenti faranno il loro ingresso dalla porta rossa: questa edizione del reality, infatti, terminerà a metà marzo 2022, diventando la più lunga di sempre. Ma una importante novità riguarda anche le tre principesse Selassié!

Ad annunciarlo è stato proprio Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata in diretta, in onda venerdì 19 novembre. Cosa accadrà molto presto a Lulù, Clarissa e Jessica? Scopriamolo insieme!

GF Vip, colpo di scena per le sorelle Selassié: l’annuncio inaspettato

Tra le protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip ci sono senza dubbio loro, le sorelle Selassié. Molto diverse tra loro e spesso in conflitto, le tre principesse sono comunque un punto di riferimento importante in casa, l’una per l’altra. Pur essendo tre, però, le tre sorelle gareggiano come concorrente unico. Ancora per molto?

Ebbene, è proprio questo di cui vi stiamo parlando! Nell’ultima puntata in diretta, Alfonso Signorini ha annunciato che, ben presto, le tre sorelle saranno “separate” e diventeranno tre concorrenti differenti! Una novità che modificherà gli equilibri in casa, anche perché non tutti i concorrenti vanno d’accordo con tutte le sorelle. E, soprattutto, potrebbe esserci il colpo di scena: le principesse si nomineranno mai tra di loro? Non ci resta che attendere le prossime puntate e scoprire quando avverrà la separazione.

Per scoprire tutte le ultime novità sui nuovi ingressi e tutte le novità direttamente dalla casa, non perdetevi le prossime puntate. Appuntamento a lunedì, 22 novembre 2021, su Canale 5 in prima serata. Voi avete già un concorrente preferito che vorreste vedere sul gradino più alto del podio?