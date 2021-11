“Mi hanno chiuso tutte le porte in faccia”: non compare più in tv, quel gesto gli è costato caro; il retroscena che non tutti conoscono.

Un racconto intenso, quello dell’artista ospite a Oggi è un altro giorno. Qualche giorno fa, nella trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone, l’attore, cantante e artista si è raccontato senza filtri, ripercorrendo le fasi salienti della propria carriera. Senza dimenticare una parentesi molto difficile.

Un duro colpo per la sua carriera, a causa di un episodio avvenuto proprio in diretta televisiva. “Mi hanno chiuso le porte in faccia”, ha raccontato l’ospite, rivelando di aver vissuto un periodo difficile.

LEGGI ANCHE —–>È arrivata la conferma! L’amatissima attrice è ritornata in scena: la notizia che tutti attendevano con ansia

“Mi hanno chiuso tutte le porte in faccia”: dopo quel gesto in tv è cambiato tutto

Dall’amicizia con Raffaella Carrà al rapporto con Monica Vitti, a Oggi è un altro giorno, Leopoldo Mastelloni si è raccontato a cuore aperto in un’intervista con Serena Bortone. Tra le altre cose, si è parlato di un episodio che tutti ricordano e che vide protagonista proprio l’artista napoletano: durante il programma Blitz di Gianni Minà, nel 1984, Leopoldo pronunciò una bestemmia in diretta.

“Mi sono state sbattute in faccia, a ragione o a torto, tutte le porte del mondo, comprese quelle del teatro”, racconta Mastelloni, che spiega che è stata proprio Raffaella Carrà a farlo tornare in tv: “Sentii Raffaella dire “mi assumo tutte le responsabilità, Mastelloni fa la trasmissione”“. Leopoldo, infatti, fu ospite di un programma di Raffaella Carrà, che lo accolse spiegandogli che per le non era successo nulla: “Questo è stato uno schiaffo a tutti quelli che mi avevano discriminato.

LEGGI ANCHE —->“Mini me”, in questo scatto è soltanto una bambina: l’avete riconosciuta? È un volto noto della tv

LEGGI ANCHE ——>Fiocco azzurro per la famosa imprenditrice: è nato il suo quinto figlio, la scelta del nome è sorprendente

Un’intervista davvero intensa, durante la quale l’artista si è raccontato a 360 gradi. Per non perdervi le prossime puntata del talk show, sintonizzatevi su Rai Uno, dal lunedì al venerdì, da partire dalle ore 14.00.