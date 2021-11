Interpreta Delia Brunello nella fiction Cuori: chi è l’attrice e dove l’abbiamo vista

Nella fiction Cuori interpreta Delia Brunello: chi è l’attrice Pilar Fogliati e dove l’abbiamo già vista.

Cuori è una serie televisiva in onda su Rai Uno. Ci ha regalato tante emozioni e questa sera, ci sarà una nuova puntata. E’ ispirata a fatti realmente accaduti. Ambientata nella Torino degli anni ’60, racconta la storia del Primario Cesare Corvara, fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano, del suo giovane assistente Alberto Ferraris e della cardiologa Delia Brunello.

La nostra attenzione si concentra proprio sul personaggio di Delia e in particolare sull’attrice che lo interpreta. La Brunello arriva da New York. Lei deve lottare e faticare molto più per affermarsi in un mondo ancora troppo maschilista. Ad interpretare questo personaggio è Pilar Fogliati: cosa sappiamo sull’attrice? Dove l’abbiamo vista? Scopriamolo insieme!

Leggi anche Cuori, quando andranno in onda le ultime tre puntate della fiction?

Interpreta Delia Brunello in Cuori: chi è l’attrice e dove l’abbiamo già vista

Nelle ultime settimane, sta andando in onda una nuova fiction, Cuori, su Rai Uno. La domenica sera ci fa compagnia. Si tratta di una serie televisiva che sta riscontrando un grande apprezzamento da parte dei telespettatori.

Leggi anche In Cuori interpreta Cesare Corvara: dove abbiamo già visto l’attore

I protagonisti sono il primario Cesare Corvara, il suo assistente Alberto Ferraris e la cardiologa Delia Brunello. Ad interpretare questi tre personaggi, in ordine, sono Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Ma cosa sappiamo sull”attrice che interpreta Delia, la cardiologa arrivata da New York? Classe 1992, Pilar Fogliati, pseudonimo di María Del Pilar Fogliati, è nata ad Alessandria e cresciuta a Mentana. Si appassiona alla recitazione a 16 anni, quando i suoi genitori la iscrivono a un corso di teatro amatoriale.

A circa 20 anni inizia a recitare in teatro, mentre nel 2015, interpreta Betta nella mini serie TV Il Bosco. Sul grande schermo arriva nel 2016 con la partecipazione al film di Fausto Brizzi Forever young. Dal 2017 interpreta l’etologa Emma Giorgi, una dei protagonisti nella fiction Rai Un passo dal cielo. Qualche anno più tardi conduce Extra Factor, un programma TV affiancando il cantante Achille Lauro. Pilar Fogliati ha partecipato anche a Che Dio ci aiuti, Extravergine, Mai scherzare con le stelle. Quest’anno è una delle protagoniste di Cuori.