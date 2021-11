È stato un volto amatissimo ed attrice di successo di tutti gli anni ’90, ma cosa fa oggi Nathaly Caldonazzo? In molti se lo sono chiesto.

È davvero impossibile dimenticarsi di lei. Stiamo parlando proprio della splendida e bellissima Nathaly Caldonazzo. Nata a Roma il 24 Maggio del 1969, ha compiuto il suo esordio sul piccolo schermo intorno gli anni ’90. Dapprima come ballerina di diversi programmi televisivi ed, in seguito, attrice di successo, la bella Caldonazzo è diventata un volto super amato ed apprezzato della televisione nostrana.

Leggi anche –> Avete mai visto la casa di Isabella Ferrari? È di un’eleganza impressionante: pazzesco!

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto proprio in questo modo: come ballerina! Dapprima, infatti, prende parte a diversi programmi televisivi dell’epoca all’interno dei loro corpi di ballo. In seguito, poi, non soltanto intraprende anche la carriera da attrice, ma entra anche a far parte dell’immensa famiglia de Il Bagaglino. Insomma, diciamoci la verità: Nathaly Caldonazzo vanta di una carriera davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Sono diversi anni, ormai, che l’attrice e showgirl romana non è presente sul piccolo schermo. Pertanto, sono davvero diverse e numerose le persone che si chiedono cosa faccia oggi. Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Leggi anche –> Avete mai visto la casa di Amadeus? Una scelta ‘particolare’ non poteva passare inosservata

Cosa fa oggi Nathaly Caldonazzo?

Attrice e showgirl di successo degli anni ’90, Nathaly Caldonazzo è stato uno dei volti più amati della televisione italiana. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? La sua ultima apparizione televisiva, come ricorderete, risale esattamente al 2019 quando, insieme al suo fidanzato dell’epoca, la splendida romana ha deciso di mettere alla prova se stessa e i suoi sentimenti a Temptation Island Vip. Dopo quel momento, però, non è stata più una presenza fissa sul piccolo schermo. Cosa fa, quindi, oggi?

Leggi anche –> La casa di Katia Ricciarelli vi lascerà a bocca aperta: non l’avevate mai vista?

A quanto pare, sembrerebbe proprio che Nathaly Caldonazzo si sia allontanata dal piccolo schermo. Nonostante questo, però, su Instagram continua ad essere attivissima e super presente. È proprio sul suo canale social, infatti, che la showgirl non perde occasione di poter interagire e comunicare con il suo amatissimo pubblico. In queste ultime settimane, tra l’altro, si dice anche che potrebbe entrare a far parte della casa del GF Vip, dal momento che è stato prolungato, ma sarà proprio così? Staremo a vedere!

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?