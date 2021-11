Finalmente ha raccontato tutto: la verità sul loro presunto flirt è venuta a galla, la rivelazione è clamorosa.

A distanza di due anni dal presunto gossip sul loro flirt arriva la clamorosa rivelazione che chiarisce una volta per tutte la verità sul loro chiacchieratissimo rapporto. Chissà come la prenderanno i fan della coppia.

I due protagonisti di questo flirt sono stati travolti dal successo dopo la loro fruttuosa collaborazione sul grande schermo, che li ha gettati al centro del gossip. La loro complicità ed estrema professionalità ha portato a pensare milioni di persone in tutto il mondo, che dietro ci fosse qualcosa di più che una semplice amicizia o un rapporto di lavoro. Finalmente è arrivata la risposta da uno dei due interessati, che ha messo chiarezza su questa storia.

Finalmente racconta tutto: la verità sul loro presunto flirt

Complice un film vincitrice dell’Oscar per la miglior canzone, complice l’alchimia tra i due protagonisti e complice soprattutto l’esibizione sul palco degli Oscar, i due attori sono stati al centro di numerosi gossip sul loro vero rapporto. Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta del bell’attore Bradley Cooper e dell’iconica cantante, ma anche promettente attrice, Lady Gaga. I due hanno recitato in coppia nel film A Star is Born nel 2018, apprezzatissimo dalla critica e dal grande pubblico. La loro grande complicità non si è vista solo nel grande schermo, ma anche nella vita privata e sul palco degli Oscar, dove hanno cantato in maniera molto romantica, la canzone colonna sonora del film, Shallow.

Finalmente Bradley dopo due anni di incertezza ha messo fine a ogni dubbio, rivelando la vera natura del loro rapporto. L’ha fatto in occasione del servizio fotografico della collega Lady Gaga per il suo nuovo film House of Gucci, in cui interpreta Patrizia Reggiani, alla rivista online Hollywood Reporter. Bradley ha sottolineato l’enorme stima che prova per la cantante, elogiando anche il suo grande talento. L’attore ha spiegato che durante l’esibizione di Shallow agli Oscar i due stavano solo recitando. “Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, anche per farmi superare l’ansia della performance dal vivo”. Cooper ha poi aggiunto che Lady Gaga è una professionista eccellente e che senza il suo aiuto non avrebbe mai potuto affrontare la parte nello stesso modo.

Storia chiarita! Il bell’attore Bradley Cooper e Lady Gaga sono soltanto ottimi amici e degli attori eccellenti. Speriamo di vederli ancora recitare insieme in futuro.