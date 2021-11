Vite al Limite è uno di quei programmi che vanta di un successo davvero assoluto, ma siete curiosi di sapere dove è possibile vederlo? Ve lo sareste chiesto in moltissimi.

È andato in onda per la prima volta in assoluto nel lontano 2013. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Giunto alla sua nona edizione, Vite al Limite rappresenta uno di quei programma che non soltanto vanta di un successo davvero clamoroso, ma di cui non si può fare affatto a meno. Insomma, una puntata tira l’altra!

Edizione dopo edizione e puntata dopo puntata, Vite al Limite racconta le storie di persone gravemente obese, che raggiunto un peso eccessivo e talvolta anche delle condizioni di vita pessime, decidono di ritornare in forma. E di chiedere, quindi, aiuto al dottor Nowzaradan, re della chirurgia bariatrica. Ad oggi, il programma è giunto alla sua nona edizione. Ed ancora adesso continua a riscuotere un seguito davvero impressionante. I suoi telespettatori, infatti, non soltanto seguono assiduamente alle storie di ciascuno dei pazienti della clinica di Houston, ma si affezionano anche. Non avete mai seguito una sua puntata e le nostre parole vi hanno talmente incuriosito che adesso non volete sapere altro che dove è possibile vederlo? Ci pensiamo immediatamente!

Dove vedere le puntate di Vite al Limite?

Se le nostre parole vi hanno incuriosito abbastanza e vi è venuta la curiosità di vedere Vite al Limite, siete proprio nell’articolo giusto. Proprio di seguito, infatti, vi spiegheremo dettagliatamente come è possibile, qualora non foste pratici, vedere una puntata del programma di Vite al Limite.

Da quanto si apprende, sembrerebbe che Vite al Limite sarà in chiaro in prima serata ogni Giovedì sera su Real Time. A partire dalle ore 21:25, infatti, andrà in onda una nuova puntata della nona stagione. Ma non è affatto finita qui. Se volete fare una full immersion della trasmissione, c’è la possibilità di vedere tutte le puntate, a partire dalla prima fino all’ultima edizione, su Discovery Plus. Vi anticipiamo: alcune saranno disponibili soltanto per coloro che hanno l’abbonamento, altre, invece, saranno totalmente gratuite. In ogni caso, però, avrete tutte le storie che sono state raccontate nel corso di queste nove edizioni.

Cosa aspettate? Correte subito: Vite al Limite aspetta proprio voi.