Valeria Marini, perchè aveva la benda a “Verissimo”: drammatica confessione

Perchè Valeria Marini aveva la benda a Verissimo? Arriva la drammatica confessione della famosissima showgirl

L’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori si è presentata nello studio di Silvia Toffanin con una benda sull’occhio. I telespettatori sono rimasti spiazzati: perchè l’ha utilizzata? È stata proprio lei a spiegarlo nella trasmissione di Silvia Toffanin.

Perchè Valeria Marini aveva la benda a Verissimo?

Valeria Marini è una delle showgirl più famose della televisione italiana. È divenuta famosa grazie al ruolo di primadonna nella compagnia del Bagaglino. Nel 1997 ha condotto la quarantasettesima edizione del Festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno e Piero Chiambretti. In seguito ha poi partecipato a diversi reality show, tra i quali L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Marini è stata per anni legata sentimentalmente a Vittorio Cecchi Gori, noto regista televisivo. La showgirl si è poi sposata con l’imprenditore Giovanni Cottone, ma il matrimonio è stato annullato l’anno dopo dalla Sacra Rota in quanto l’uomo era già sposato. È stata poi legata sentimentalmente a Patrick Baldassari, con il quale si è lasciata dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. Di recente, invece, è stata accostata al manager Gianluigi Martino.

La Marini è stata ospite della recente puntata di “Verissimo“, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La showgirl si è presentata in studio con una vistosa benda. I telespettatori si sono spaventati, poi è stata proprio la Marini a spiegare il motivo.

“Uscita da Supervivientes, il medico aveva riscontrato una piccola cosa all’occhio e mi aveva consigliato di farmi vedere dal mio oculista. Io, però, l’ho presa sottogamba” – ha dichiarato la Marini – “Ho dovuto fare un intervento d’urgenza perché avevo un foro maculare anche abbastanza grave. Ho rischiato di perdere l’occhio sinistro. Devo stare molto attenta ed è molto importante la riabilitazione. L’intervento, però, è perfettamente riuscito, quindi sono contenta”.

La Valeriona Nazionale ha dichiarato che non ha ancora ripreso al 100% la funzionalità dell’occhio. Fortunatamente però l’intervento è riuscito e adesso è iniziata la riabilitazione.