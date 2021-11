Vanessa Incontrada, la sua casa è uno spettacolo: c’è anche un oggetto ‘incredibile’

La casa di Vanessa Incontrada è davvero uno spettacolo e possiede un oggetto ‘incredibile’: ecco di cosa si tratta

Oltre ad essere una conduttrice bravissima e un’attrice magistrale, Vanessa dimostra di avere anche un bel gusto. La sua casa, infatti, è veramente uno spettacolo. L’abitazione dell’attrice italo-spagnola possiede anche un oggetto ‘incredibile’. Volete sapere di cosa si tratta?

La casa di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è una attrice e conduttrice televisiva molto amata dal pubblico italiano. Ha origini spagnole, in quanto suo madre è nata in Spagna. Il padre, invece, è originario della Garbatella, quartiere romano. Vanessa è cresciuta tra Barcellona e Follonica, ma dal 1996 ha deciso di trasferirsi definitivamente a Milano, dove ha iniziato a lavorare ed ha trovato il successo nel mondo dello spettacolo.

La Incontrada ha iniziato a lavorare come modella, mentre ha esordito in televisione nel 1998 con il programma Super. Al cinema, invece, ha debuttato nel 2003 nel film Il cuore altrove di Pupi Avati, grazie al quale vince il premio come giovane attrice emergente. Ha poi raggiunto l’apice del successo nelle vesti di conduttrice al timone di “Zelig“, programma televisivo condotto insieme a Claudio Bisio. È stata inoltre protagonista di tantissime serie tv di successo, come Un’altra vita, Non dirlo al mio capo, Scomparsa e Come una madre.

Avete mai visto la casa della Incontrada? È molto ampia e spaziosa e possiede un oggetto ‘incredibile’. L’attrice e conduttrice, infatti, possiede una riproduzione fedele della Vespa Special blu, storico veicolo prodotto dalla Piaggio. È probabile che Vanessa tenga questo ‘oggetto’ come una reliquia in un garage o in un box domestico. L’attrice non ha mai nascosto di essere una donna dinamica e soprattutto amante delle due ruote.

Per quanto riguarda il resto della casa, la Incontrada possiede un ampio salotto con arredamento confortevole, grande libreria e ampie vetrate. Possiede inoltre una grande cucina dai toni pastello. La casa è animata da Gina, il cagnolino dell’attrice italo-spagnola.