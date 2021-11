Virginia Raffaele, fisico perfetto a 41 anni: sapete qual è la sua dieta?

La nota imitatrice Virginia Raffaele mostra un fisico perfetto a 41 anni, ma sapete qual è la sua dieta: eccola svelata

Oltre che una delle migliori imitatrici del mondo dello spettacolo, Virginia è anche una bellissima donna. A 41 anni dimostra di avere un fisico da urlo. Pochi di voi, però, conosceranno la sua dieta. È stata proprio lei a svelarla in numerose interviste.

La dieta di Virginia Raffaele

Virginia Raffaele è un’attrice, imitatrice e showgirl amatissima dal pubblico. Dopo alcune esperienze come comica, ha raggiunto il successo con le parodie dei personaggi del Grande Fratello in “Mai dire Grande Fratello Show”. In seguito è entrata nel cast di “Quelli che il calcio”, dove è divenuta nota grazie alle imitazioni di Roberta Bruzzone, Federica Pellegrini, Belen Rodriguez e tanti altri ancora.

Nel frattempo esordisce anche al cinema in alcune commedie come “Una donna per amica” e “Com’è bello far l’amore”. Nel 2017 approda in prima serata su Rai 2 con uno show ideato e condotto da lei stessa. Nel 2019 è co-conduttrice del Festival di Sanremo.

Oltre che una bravissima attrice e imitatrice, Virginia Raffaele è anche una bellissima donna. A 41 anni, la showgirl mette in mostra un fisico da urlo, quasi perfetto. Quando imita Belen Rodriguez, la Raffaele non deve tirare dentro la pancia o evidenziare le forme, il suo fisico somiglia molto a quella della modella e showgirl argentina. Ma come riesce a tenersi sempre in forma?

La stessa Virginia in alcune interviste ha spiegato qual è la dieta che utilizza per tenersi sempre in forma. La sua può essere definita la ‘dieta della colazione’ perché consiste nel mangiare molto a colazione. L’attrice e imitatrice, infatti, ha capito che mangiando molto a colazione non ingrassa nemmeno di un etto, mentre a pranzo e a cena cerca di limitare i carboidrati.

La sua colazione è possibilmente salata: pane integrale tostato, miele e tanta frutta. A volte, però, mangia anche uova, ricotta e marmellata di mirtillo. Come spuntino preferisce le mandorle, mentre a cena non rinuncia quasi mai a un bicchiere di vino rosso, che fa anche bene.