La casa mostrata nella serie televisiva Vita da Carlo è proprio quella del buon Verdone? Nessuno se lo sarebbe mai aspettato: i dettagli.

Un vero e proprio capolavoro, quello che sta andando in onda su Amazon Prime in queste ultime settimane. E che, com’è giusto che sia, sta riscuotendo un successo davvero impressionante. Stiamo parlando proprio di Vita da Carlo, la serie televisiva concentrata sulla biografia di Carlo Verdone. Ed interpretata non soltanto dal grandissimo attore romano, ma anche da tantissimi altri volti. Tra questi, anche la figlia di una famosissima attrice italiana.

Sono diverse settimane che, ormai, Vita da Carlo è stato reso disponibile su Amazon Prime. E sta appassionando i suoi spettatori. Completamente concentrato sulla vita del famosissimo ed amatissimo attore romano, la serie tv ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dalla sua prima puntata. Ad oggi, infatti, continua ad essere seguitissimo. Sono davvero tante, infatti, le persone che hanno guardato Vita da Carlo e si sono posti alcune domande sulla serie tv. Ad esempio, la casa che viene mostrata è proprio quella di appartenenza del buon Verdone? Siete pronti anche voi a scoprire ogni cosa?

La casa di Vita da Carlo è proprio quella di Verdone? Cosa abbiamo scoperto

Senza alcun dubbio, anche voi vi sarete posti questa domanda: la casa mostrata ne Vita da Carlo è proprio quella di Carlo Verdone? Come sappiamo, la maggior parte della serie tv è proprio concentrata in queste quattro mura, ma è proprio qui che l’attore romano trascorre le sue giornate anche nella ‘realtà’?

Se anche voi avete visto Vita da Carlo e vi siete chiesti se la cosa mostrata nella serie tv fosse la vera casa di Verdone, questo è l’articolo che fa al caso vostro. A rispondere a questa ‘curiosa’ domanda, è stato Giuliano Pennuti, lo scenografo della serie tv, a La Repubblica. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che quella non sia affatto la casa ‘reale’ dell’attore romano, ma che sia piuttosto una ricostruzione fatta all’interno dei Videa studios di Roma. Ovviamente, come sottolineato dal diretto interessato, la ricostruzione ha rispetto fedelmente non soltanto lo stesso Verdone e alla sua casa, ma anche le sceneggiatura stessa.

Diteci la verità: vi saresti mai immaginati una cosa del genere?