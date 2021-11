Amici 21, scoppia in lacrime dopo la puntata: “Mi sento veramente male”, il concorrente in crisi; ecco cosa è successo.

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, quella di Amici andata in onda ieri, domenica 21 novembre 2021. Una puntata in cui, come sempre, abbiamo assistito a sfide e prove per i concorrenti del talent. E, per alcuni di loro, non è stata affatto una puntata facile.

Uno dei concorrenti ha avuto una vera e propria crisi dopo la puntata: le immagini sono andate in onda nel daytime di oggi, lunedì 22 novembre 2021. Il concorrente è scoppiato in lacrime e, in una chiacchierata con Maria De Filippi, ha ammesso di non stare bene.

LEGGI ANCHE —->Amici 21, il ‘gesto’ di Giulia Pauselli ha catturato l’attenzione: Alessandra Celentano non se l’aspettava

Amici 21, scoppia in lacrime dopo la puntata: il cantante in piena crisi

“Mi sento veramente male. Nella prima puntata ho cantato il mio inedito e sono entrato, nella seconda ho fatto una cosa che non è piaciuta, nella terza il mio inedito non è piaciuto, sono andato l’altra volta ed è andata pure male e sono andata in sfida.” Con queste parole, il concorrente ripercorre il suo percorso nella scuola di Amici. Un percorso di cui non sembra soddisfatto: “Quando non piaci al tuo professore, perché io questo sto capendo, rimani un po’ a pensare.” Di chi stiamo parlando?

Del cantante Simone, del team di Rudy Zerbi. In collegamento audio, Maria spiega al concorrente che lui ha un carattere particolare: “Sei particolare, uno deve trovare la chiave per capirti. È solo questo che devi spiegare a Rudy. Se tu gli racconti un po’ di te, forse pian piano ti capisce”, è il consiglio della conduttrice. “Io lo devo ammettere, sono impaurito, mi sento sbandato” aggiunge Simone, al quale la De Filippi consiglia di spiegare a Rudy il suo stato d’animo: “Quando sei sincero si vede, non ti fare intimorire”.

LEGGI ANCHE —–>Amici, “ha lasciato la ragazza”: la confessione che spiazza il pubblico

Dopo la chiacchierata con Maria De Filippi, il 18 enne è scoppiato in un pianto liberatorio, sui divanetti in giardino. Riuscirà Simone a trovare se stesso e proseguire al meglio la sua avventura nella scuola? Noi glielo auguriamo!