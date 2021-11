Avete mai visto Jessica al GF vip senza trucco? Com’è al naturale

Vediamo così Jessica al Gf Vip, ma l’avete mai vista senza trucco? Com’è la concorrente al naturale.

Pochi giorni fa, Alfonso Signorini ha svelato in diretta che il Grande Fratello Vip terminerà il 14 marzo. Il prolungamento di questa edizione segna un record, perchè la precedente è terminata qualche giorno prima. A quanto pare, gli ascolti sono molto alti e anche quelli della diretta, sembrano essere buoni.

Proprio per questo, è stata presa questa decisione. Al momento, però, i concorrenti non lo sanno. Il conduttore ha riportato la notizia quando il collegamento era chiuso. Anzi, negli ultimi giorni, in casa, si è molto parlato della finale. Da contratto, questa era prevista per il 13 dicembre. Cosa succederà quando lo scopriranno? Sembrerebbe, però, che Signorini, sia pronto a dare anche un altro annuncio. Le tre principesse Hailé Selassié dovrebbero essere divise. Al momento giocano come concorrente unico. Jessica è la prima delle tre sorelle. In puntata la vediamo così, molto preparata e attenta ai dettagli, ma l’avete mai vista senza trucco? Com’è la concorrente al naturale.

Leggi anche GF Vip, non abbiamo mai visto Jessica in questo scatto del passato: com’è cambiata in questi anni

GF Vip, com’è Jessica senza trucco: vederla al naturale vi lascerà senza parole

Jessica, Lucrezia e Clarissa sono tre principesse etiopi, entrate nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente unico. Fino ad ora, hanno giocato insieme, ma sembrerebbe essere pronta per loro una bella sorpresa.

Leggi anche GF Vip, Jessica è senza parole per quello che è successo: non se l’aspettava

A quanto pare, a breve giocheranno ognuno per proprio conto. Saranno divise. In casa, spesso, litigano fra di loro e i motivi sono diversi. Jessica è la prima delle tre sorelle ed è anche la più protettiva. Ha 26 anni e ha già partecipato ad un altro programma, ovvero Riccanza. Proprio qui ha mostrato di vivere nel lusso sfrenato e ha raccontato di non aver mai preso un mezzo pubblico. La concorrente è molto bella. In puntata la vediamo così, truccata e preparata, ma l’avete mai vista senza trucco?

Questa è una foto della concorrente, ripresa da un momento trascorso nella casa. Jessica stava parlando con Miriana, al mattino. Appena sveglia, ovviamente, non è truccata, cosa ne pensate? Dobbiamo dire che è molto bella anche senza make up, non trovate? La Selassiè, spesso, non utilizza trucco in casa, durante le giornate e solo in puntata ama accentuare i colori sul viso.