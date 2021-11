Beautiful, arriva Paris: il nuovo personaggio sconvolgerà la vita dei protagonisti; scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate.

Appassionati di Beautiful tenetevi forte perché stanno per arrivare colpi di scena incredibili nella soap opera americana. Vi abbiamo già parlato de clamorosi ritorni in scena di alcuni personaggi amatissimi, prima tra tutti Taylor Hayes, ex moglie di Ridge e mamma di Steffy e Thomas. Oggi, però, vi parleremo di una new entry assoluta nella soap, pronta a portare scompiglio.

Si tratta di Paris, un nuovo personaggio che si aggiungerà al cast dell’amatissima serie tv. Un personaggio che entrerà come un vero e proprio uragano nella soap: si tratta della sorella di qualcuno che conosciamo molto bene. Scopriamo i dettagli di questa interessante new entry.

Beautiful, Paris Buckingham è una new entry: chi è e cosa combinerà a Los Angeles

Paris sta per arrivare a Los Angeles! Tra le puntate americane e quelle in onda in Italia passano circa dieci mesi e, quindi, dovremo aspettare ancora un po’ per vedere l’ingresso di questo nuovo personaggio nel cast di Beautiful. Di chi si tratta?

Della sorella di Zoe Buckingham, un personaggio già presente e sempre più centrale nella trama della soap. Paris è molto diversa da Zoe, con la quale non sembra avere un rapporto idilliaco. Rapporto che si incrinerà ancora di più quando sulla nuova arrivata metterà gli occhi Zende Dominguez: proprio come è successo con Zoe, il giovane stilista sarà attratto anche da Paris. A vestire i panni della nuova arrivata è Diamond White, che ha spoilerato che il suo personaggio nasconde un segreto…. Perché è arrivata a Los Angeles?

Insomma, Paris arriverà con tanti misteri da scoprire! Ed attenzione perché la giovane Buckingham non sembrerà interessata soltanto a Zende: la coppia Steffy -Finn dovrà stare piuttosto attenta alla nuova arrivata. Noi non vediamo l’ora di vederla in azione, e voi?